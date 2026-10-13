Почему Украине будет сложно продолжать войну без США: названы три главных фактора

Президент США Дональд Трамп вновь обострил отношения с Владимиром Зеленским, одновременно объявив о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива. Как отмечает The Telegraph, действия американского лидера напоминают первые месяцы его президентства, когда Вашингтон пытался добиться урегулирования войны на условиях, выгодных Москве.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По оценке издания, Киев больше не может рассчитывать на безусловную поддержку США. Хотя американское оружие продолжает поступать в Украину, его закупают на коммерческих условиях, а оплачивают европейские союзники.

При этом сохраняются три направления, в которых зависимость Украины от Вашингтона остается критической. Первое – разведывательная информация, необходимая для планирования военных операций и ударов по российским объектам. Второе – ракеты-перехватчики для систем Patriot, способных противодействовать баллистическим угрозам. Третье – поставки американского вооружения в рамках программы НАТО PURL, финансируемой европейскими партнерами.

Особую тревогу вызывает информация о возможном прекращении поставок по этой программе. По данным The Telegraph, американские чиновники предупредили европейских коллег, что Трамп может остановить военную помощь, если Зеленский не прекратит украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В таком случае Европе придется искать способы компенсировать потери. Однако возможности европейской оборонной промышленности ограничены растущим спросом на вооружения. Союзникам Киева, возможно, придется перераспределять собственные запасы, отдавая приоритет украинской армии.

Наиболее сложной проблемой может стать замена американской разведывательной поддержки: быстро восполнить ее европейскими ресурсами будет непросто.

The Telegraph предупреждает, что даже при расширении европейской помощи Украина рискует столкнуться с серьезными ограничениями в краткосрочной перспективе. Таким образом, очередное обострение отношений с Вашингтоном может иметь последствия не только для дипломатии, но и для обороноспособности страны.

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