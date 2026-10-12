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Почему Трамп выступил с ультиматумом об отставке Зеленского: раскрыта скрытая угроза для Украины

Американский политик считает, что Дональд Трамп стремится представить договоренности с Россией как собственный успех. Сдерживающим фактором для президента может стать Конгресс США

12 октября 2026, 10:35
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Клименко Елена

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера и заключении договоренностей с Россией могут быть связаны с его внутриполитическими проблемами. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус в эфире YouTube-канала Фабрика новостей.

Почему Трамп выступил с ультиматумом об отставке Зеленского: раскрыта скрытая угроза для Украины

Фото: из открытых источников

Комментируя предложения по так называемому энергетическому перемирию между Украиной и Россией, а также Трампа о необходимости избрать украинского лидера, готового договариваться с Владимиром Путиным, Пинкус заявил, что американский президент стремится продемонстрировать избирателям дипломатический успех.

По мнению политика, Трамп хочет использовать возможное мирное соглашение как доказательство собственной эффективности, даже если условия договоренностей не будут отвечать интересам Украины. Пинкус считает, что главе Белого дома важен прежде всего политический результат, который можно будет представить американскому обществу.

"Трампу нужен мир, чтобы он мог потом сказать: я предотвратил еще одну войну, я все завершил. Ему важно показать избирателям результат и убедить их, что он способен договариваться. Но проблема в том, что его, похоже, мало волнует, на каких условиях будет достигнуто это соглашение", — заявил Пинкус.

Он также раскритиковал идею внешнего вмешательства в вопросе смены украинской власти. По словам политика, определять будущее руководства страны должны сами украинцы, а не иностранные лидеры. Пинкус подчеркнул, что попытки навязать Киеву политические решения могут создать дополнительные риски для украинских интересов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Конгрессе США усиливается внимание к внешней политике президента Дональда Трампа в отношении России. Американский политик-республиканец Борис Пинкус заявил о продвижении инициативы, которая должна ужесточить контроль законодателей по договоренностям Белого дома с российским диктатором Владимиром Путиным.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=198pK_AqMJQ&t=23s
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