Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что Россия нарушила так называемое "энергетическое" перемирие за четыре дня до его официального завершения. Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сдержал свои обещания. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью 24 Каналу отметил, что позиция Трампа по отношению к Москве сформировалась давно: он ставил агрессора и жертву на один уровень, что фактически способствует Кремлю. По словам дипломата, имея все ресурсы и возможности для влияния на Россию, Трамп мог бы прекратить войну в считанные часы, как обещал, но не сделал этого.

Фото: из открытых источников

Эксчиновник отметил, что Трамп мог бы через несколько дней после вступления в должность прислать Путину краткую записку с четкими требованиями и ультиматумом, который имел бы серьезные последствия в случае невыполнения. Однако этого не произошло, что порождает вопрос о причинах его бездействия.

По словам Огрызко, нынешние события вокруг "файлов Эпштейна" могут свидетельствовать о том, что и Трамп, и окружение бывшего президента находятся под влиянием российских спецслужб. Под "файлами Эпштейна" подразумеваются документы, электронные письма, фото и видео, относящиеся к американскому финансисту Джеффри Эпштейну и включающие имена политиков, бизнесменов и известных людей, которые могут быть связаны с его преступной деятельностью.

Хотя прямых доказательств того, что Трамп был завербован Кремлем или на него есть компромат, пока нет оснований для сомнений в этом достаточно. Анализируя действия экс-президента, можно предположить, что они мотивированы страхом перед потенциальной информацией, которая могла бы нанести серьезный ущерб его репутации или политическому статусу. Огрызко отметил, что это ограничивает оценки и действия Трампа, подчеркивая, что за его поведением стоит мотив и страх, влияющие на решения, связанные с Россией и войной в Украине.

Как уже писали "Комментарии", с начала 2026 года российские регионы оказались в крайне затруднительном финансовом положении и фактически вынуждены выживать в условиях серьезного дефицита средств. Бюджетные деньги на зарплаты работникам государственного сектора катастрофически ограничены, и ситуация становится все более критичной, заявил оппозиционный экономист Вячеслав Ширяев.