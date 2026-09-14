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Почему Путин начал жестко бить по западу Украины: эксперт насторожил инсайдом о плане Кремля

Удары РФ на Волыни приближаются к границе Польши, а одной из целей Кремля может быть нарушение логистики и усложнение поставок западного оружия Украине

14 сентября 2026, 09:55
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Клименко Елена

Россия пытается наносить удары по логистическим маршрутам, по которым западные партнеры поставляют Украине вооружение и военную технику. Именно с этим могут быть связаны атаки на объекты в западных областях, расположенные недалеко от границ стран НАТО. Такую оценку в эфире TVP Info озвучил бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх.

Почему Путин начал жестко бить по западу Украины: эксперт насторожил инсайдом о плане Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, особое внимание российская армия уделяет транспортным коридорам через Польшу и Румынию. Москва может пытаться повредить критически важные маршруты и, таким образом, усложнить доставку Украине западного оружия.

"Коридор поставок со стороны Польши и Румынии сейчас находится на прицеле российской армии. Это должно усложнить доставку оружия от союзников", — заявил Ценюх.

Генерал также обратил внимание на приближение зимы, когда стабильность логистики приобретает еще большее значение, и призвал готовиться к возможной эскалации.

Его заявление прозвучало на фоне российских ударов вблизи польской границы. Во время одной из ночных атак ударный беспилотник поразил гражданскую АЗС недалеко от пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". После попадания вспыхнул масштабный пожар, также были повреждены грузовые автомобили.  

Еще один российский дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру на Волыни. Удар пришелся на локомотив пассажирского поезда Киев — Варшава примерно в двух километрах от границы Польши.

Тем временем польский премьер Дональд Туск сообщил о встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которой обсуждались прогнозы дальнейшего развития войны. По словам Туска, Польша и другие европейские страны должны быть готовы к разным сценариям — как непосредственно в Украине, так и вдоль восточного фланга НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что на фоне заявлений о подготовке Украины к новому раунду мирных переговоров перспектива личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается призрачной. Президент Украины заявил о готовности встретиться с российским диктатором в Майами, однако Москва фактически начала исключать такой сценарий. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему для Кремля прямые переговоры двух лидеров могут оказаться крайне неудобными.



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