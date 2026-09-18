Почему на самом деле Фицо сделал резкое заявление о Западе: раскрыт страшный парадокс замысла политика



















Громкие заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о нежелании участвовать в защите союзников в случае применения статьи 5 НАТО могут быть связаны, прежде всего, с внутренней политикой и предстоящими парламентскими выборами. Такое мнение высказал словацкий политолог Александр Дулеба.

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Накануне Фицо заявил в Пряшеве, что сделает все, чтобы Словакия не была вовлечена в военный конфликт "из-за статьи 5". Дулеба считает, что подобную риторику следует рассматривать в контексте борьбы премьера за часть словацких избирателей.

"Нужно понять, что уже через год в Словакии парламентские выборы, и понимать эти заявления премьер-министра Фицо как часть его предвыборной кампании", — пояснил политолог.

По его словам, словацкое общество остается политически поляризованным, а Фицо пытается консолидировать вокруг себя избирателей, которым близка его критическая риторика по отношению к НАТО и поддержке Украины.

Дулеба прогнозирует, что по мере приближающихся выборов таких заявлений может становиться больше.

"Я думаю, что в следующие недели и месяцы таких заявлений будет еще больше, потому что только в этом сообществе этих 30% избирателей он может получить свой избирательный результат через год", — отметил эксперт.

В то же время Дулеба обратил внимание на существенную разницу между риторикой Фицо и практическими действиями словацкого правительства. Несмотря на резкие заявления премьера, Братислава продолжает поддерживать европейскую интеграцию Украины.

"Это действительно парадокс: с одной стороны, очень острая пророссийская риторика Фицо, а с другой стороны он, в принципе, ничего такого проблемного не делает. Словакия поддерживает европейскую интеграцию Украины", — подчеркнул Дулеба.

Портал "Комментарии" ранее писал , что возможное перемирие в Черном море может создать серьезные риски для Украины, если договоренности не будут предусматривать эффективного международного контроля. Продолжительная пауза в украинских операциях способна дать России возможность ремонтировать корабли Черноморского флота и восстанавливать военный потенциал.