Почему "Герани" РФ станут ещё опаснее: как враг достиг нового рывка с реактивными дронами

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Кравцев Сергей
Несмотря на заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова о том, что украинские военные уже испытывают в реальных боевых условиях модели беспилотников-перехватчиков, террор мирного населения не снижается. Какие главные вызовы для Украины? Как Россия достигла показателя в тысячи реактивных дронов ежемесячно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко отметил, Украине для сбивания российских реактивных дронов в будущем придется делать ставку на зенитно-ракетные комплексы малой дальности или на комбинацию "артиллерия плюс зенитно-ракетная система".
По его словам, оккупанты всё чаще наносят жестокие удары именно по гражданской инфраструктуре. Ежедневно россияне запускают по Украине не менее 200 "Шахедов", из которых значительная доля – около половины – реактивные ударные дроны. Эти скоростные средства поражения сбивать значительно сложнее.
Эксперт отметил, что скорость этих дронов составляет 500–600 км/ч – это фактически 0,4 Маха, то есть речь идет о дозвуковой цели. Скорость звука составляет 1200 км/ч, добавил эксперт. Более того, максимальную скорость реактивные дроны развивают только на отдельных участках маршрута. В частности, БПЛА набирают высоту и скорость, когда приближаются к линии боевого столкновения, чтобы обойти украинскую систему наблюдения и ПВО. Также реактивные дроны увеличивают скорость непосредственно перед ударом, перед пикированием, уточнил военный.
По его словам, сейчас украинские специалисты пытаются "подтянуть" соответствующим образом дроны-перехватчики, однако в перспективе перед ВСУ стоят два вызова.
Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап отметил, благодаря Китаю и поставкам турбореактивных двигателей в Россию Москва наладила производство ударных реактивных дронов в объеме до 3000 единиц в месяц, а также улучшила их технические характеристики.
Он отметил, что Россия производит около 3000 реактивных дронов в месяц, то есть 100 в день.
По словам эксперта, Украина напрямую не может использовать китайские компоненты, даже гражданского происхождения, существуют неформальные запреты.
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