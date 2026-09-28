Почему "Герани" РФ станут ещё опаснее: как враг достиг нового рывка с реактивными дронами

Несмотря на заявление главы Офиса президента Кирилла Буданова о том, что украинские военные уже испытывают в реальных боевых условиях модели беспилотников-перехватчиков, террор мирного населения не снижается. Какие главные вызовы для Украины? Как Россия достигла показателя в тысячи реактивных дронов ежемесячно? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Дроны РФ могут летать на большой высоте – до 8 км

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко отметил, Украине для сбивания российских реактивных дронов в будущем придется делать ставку на зенитно-ракетные комплексы малой дальности или на комбинацию "артиллерия плюс зенитно-ракетная система".

"Думаю, это просто соответствует их оперативным потребностям. Мы видим, что поведение Путина сейчас значительно изменилось – он стал более агрессивным. Если 9 мая он был подавлен и так далее, то сейчас мы видим, что последние события, возможно, значительный рост цен на нефть, спрос на эту нефть придают ему некий оптимизм, если так можно сказать. Он влияет на военных, военные наносят удары, которые сейчас совсем другие", – констатировал Рыженко.

По его словам, оккупанты всё чаще наносят жестокие удары именно по гражданской инфраструктуре. Ежедневно россияне запускают по Украине не менее 200 "Шахедов", из которых значительная доля – около половины – реактивные ударные дроны. Эти скоростные средства поражения сбивать значительно сложнее.

Эксперт отметил, что скорость этих дронов составляет 500–600 км/ч – это фактически 0,4 Маха, то есть речь идет о дозвуковой цели. Скорость звука составляет 1200 км/ч, добавил эксперт. Более того, максимальную скорость реактивные дроны развивают только на отдельных участках маршрута. В частности, БПЛА набирают высоту и скорость, когда приближаются к линии боевого столкновения, чтобы обойти украинскую систему наблюдения и ПВО. Также реактивные дроны увеличивают скорость непосредственно перед ударом, перед пикированием, уточнил военный.

"Их крейсерская скорость составляет примерно 250 км/ч. Но они могут летать на большой высоте – до 8 км, и это ограничивает возможность их сбивания такими средствами, которые использовались ранее – мобильными огневыми группами", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас украинские специалисты пытаются "подтянуть" соответствующим образом дроны-перехватчики, однако в перспективе перед ВСУ стоят два вызова.

Россияне сделали большой рывок в плане средств поражения

Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап отметил, благодаря Китаю и поставкам турбореактивных двигателей в Россию Москва наладила производство ударных реактивных дронов в объеме до 3000 единиц в месяц, а также улучшила их технические характеристики.

Он отметил, что Россия производит около 3000 реактивных дронов в месяц, то есть 100 в день.

"Россияне сделали большой рывок в плане средств поражения, но мы тоже не сидим сложа руки, и с нашей стороны есть два направления перехвата, противодействия этому. Сейчас мы сбиваем с помощью авиации. F-16, Ми-29, Су-27, Mirage – все работают, все сбивают. И когда нам удается достичь уровня поражения 90%, это очень хорошо. Фактически все эти дроны наводятся в режиме FPV, с помощью Mesh-сети, Mesh-модемов, предоставленных китайцами", — сказал эксперт.

По словам эксперта, Украина напрямую не может использовать китайские компоненты, даже гражданского происхождения, существуют неформальные запреты.

"Такие двигатели мы от китайцев получить не можем, а двигатели для реактивных перехватчиков – это сейчас серьёзное дело, и есть решение Ставки (верховного главнокомандующего) о том, что нужно развивать собственные возможности. Китайская компания Tele Fly производит эти турбореактивные двигатели различной мощности. Если все остальные в мире, особенно чешская компания и британские компании, производят двигатели для авиамоделистов, то они выпускают их в небольших количествах, а китайцы наладили производство линейки (двигателей) тягой 160 кг, 170 кг, 200 кг в количестве 3000 тысяч в месяц. И поэтому производство этих дронов у россиян – именно в таком количестве", – отметил Криволап.

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