Авторитетное издание The Times со ссылкой на источники пишет, что окружение Михаила Федорова убеждает его создать собственную партию. По словам одного из союзников, эту инициативу поддерживают несколько депутатов, хотя экс-министр ее не комментирует. В то же время собеседники издания считают, что скандал с его увольнением резко повысил политическую популярность Федорова, поэтому многие уже думают о предстоящих выборах. Есть ли у бывшего министра обороны шансы стать следующим президентом Украины? Издание "Комментарии " выяснило мнение по этому поводу у трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота Gemini , Михаил Федоров имеет один из самых высоких потенциалов стать следующим президентом Украины, но его главный враг — это он сам и его технократическая коричневая зона.

С одной стороны, общественные настроения лета 2026 четко показывают: в Украине сформировался колоссальный запрос на "неполитического лидера-менеджера". Социология, где более 70% граждан выступают против его отставки, и волна протестов доказывают, что Федоров сумел стать олицетворением будущего эффективного, цифрового, без бюрократии и кулуарного договорняка.

С другой стороны, быть успешным реформатором и быть королем политического ринга – это две разные профессии. Президентство в Украине — это не только цифровизация или miltech, но и сверхсложная геополитика, тяжелые компромиссы, разветвленная партийная сетка и противостояние с олигархическими и генеральскими лобби.

Чат-бот Copilot утверждает, что Михаил Федоров, получивший известность благодаря цифровым реформам и модернизации оборонной сферы, действительно имеет потенциал стать серьезным кандидатом на пост президента Украины. Его главное преимущество — имидж реформатора, объединяющего технологическое мышление с практическими решениями. Фёдоров ассоциируется с успешными проектами цифровизации государства и внедрением инноваций в военной сфере, что создает образ современного лидера, способного вести страну вперед.

Несмотря на то, что у Федорова действительно есть потенциал, но перед ним стоят серьезные вызовы. В первую очередь, он не имеет достаточного опыта в сфере дипломатии и международных отношений, что критически важно для президента страны в состоянии войны. Его популярность в значительной степени базируется на успехах в цифровой сфере, однако управление государством требует более широкого спектра компетенций — от экономики до безопасности.

Чат-бот ChatGPT считает, что Михаил Федоров уже входит в число политиков, которых называют возможными кандидатами на предстоящих президентских выборах. Его главные преимущества – образ современного технократа, успешная цифровизация государства и относительно низкий антирейтинг. Именно это может помочь ему привлечь как сторонников перемен, так и умеренных избирателей.

В то же время Федоров является частью действующей власти, а значит, будет нести ответственность не только за ее достижения, но и за ошибки. После окончания войны общественный запрос на новые лица или, наоборот, на сильного военного лидера может оказать существенное влияние на его перспективы.

Таким образом, все три версии искусственного интеллекта считают, что сегодня можно говорить только о потенциале, а не о гарантированном президентстве. При благоприятных политических обстоятельствах, сохранение положительной репутации и появления собственной сильной политической команды Михаил Федоров вполне может стать одним из фаворитов предстоящей президентской гонки. Однако окончательный выбор в значительной степени определят результаты войны, запрос общества и политический ландшафт, который сформируется после ее завершения.

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