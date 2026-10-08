По 16 часов без света: действительно ли россияне начали применять новую тактику

Россия меняет тактику ударов по энергетике Украины, используя дроны с новыми зарядами и специальными "щупальцами" для повреждения линий электропередачи. Эксперты предупреждают: такая тактика может существенно усложнить работу ремонтных бригад и привести к длительным отключениям света и тепла этой зимой.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Враг начал использовать новый тип зарядов для дронов, устанавливать так называемые щупальца

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, российские оккупанты начали применять новую тактику при нанесении ударов по энергообъектам Украины, что может привести к отсутствию стабильного электроснабжения в течение 15–16 часов подряд.

"Враг начал использовать новый тип зарядов для дронов, устанавливать так называемые щупальца, которые помогают перерезать линии электропередач. К этому добавится то, что над объектами, подвергшимися ударам, будут постоянно кружить дроны, и ремонтные бригады не смогут выйти на место. По пессимистическому сценарию мы можем оставаться без стабильного электроснабжения по 15–16 часов подряд", – рассказал эксперт.

По его словам, наиболее уязвимы к вражеским ударам жители левого берега Киева, которые зимой могут остаться не только без света, но и без тепла.

"Эту тактику враг около двух месяцев испытывал на линии электропередач возле микрорайона Осокорки в столице. И во время предпоследнего обстрела мы видели – особенно те, кто пользуется Южным мостом, – что враг обрезал огромную опору линии электропередач над Днепром. Это такие соединители, которые связывают правый и левый берег, их в Киеве всего три. Электроэнергия поставляется сейчас в столицу как раз с Ривненской АЭС, поэтому именно левому берегу грозит отсутствие стабильного теплоснабжения и стабильного электроснабжения", – подытожил Игнатьев.

Россия уже выпустила по украинским энергетическим объектам более 2 000 ракет и более 13 000 дронов

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что в последнее время раздается много едва ли не апокалиптических прогнозов относительно предстоящей зимы. Однако ситуация не так плоха, как может показаться. Хотя без отключений вряд ли удастся пережить зиму.

По его словам, Украина гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону, чем в прошлом году. Поэтому есть основания для определенного оптимизма.

Как подчеркнул Рябцев, Россия уже выпустила по украинским энергетическим объектам более 2 000 ракет и более 13 000 дронов. Несмотря ни на что, энергетика работает, хотя локально и вводятся определенные ограничения. Однако это связано не с недостатком генерации, а с повреждением конкретных объектов, которые сразу же начинают ремонтировать.

К сожалению, некоторые объекты физически невозможно защитить. Их не удастся разместить под землей. В частности, это касается открытых распределительных устройств. Нужно просто время, чтобы энергетики их заменили.

"Сейчас у меня дома должны быть отключения. Их нет. Что это значит? Энергетики успели раньше и обеспечили меня и соседей электричеством без ограничений. Эти отключения происходят не потому, что Украина не готова или не готовилась к отопительному сезону. Нет, россияне просто наносят удары по энергетике. Это факт, который будет сопровождать нас на протяжении всей войны. Но это не означает, что все сидят сложа руки", – отметил Рябцев.

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