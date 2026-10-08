По 16 часов без света: действительно ли россияне начали применять новую тактику

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Кравцев Сергей
Россия меняет тактику ударов по энергетике Украины, используя дроны с новыми зарядами и специальными "щупальцами" для повреждения линий электропередачи. Эксперты предупреждают: такая тактика может существенно усложнить работу ремонтных бригад и привести к длительным отключениям света и тепла этой зимой.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, российские оккупанты начали применять новую тактику при нанесении ударов по энергообъектам Украины, что может привести к отсутствию стабильного электроснабжения в течение 15–16 часов подряд.
По его словам, наиболее уязвимы к вражеским ударам жители левого берега Киева, которые зимой могут остаться не только без света, но и без тепла.
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что в последнее время раздается много едва ли не апокалиптических прогнозов относительно предстоящей зимы. Однако ситуация не так плоха, как может показаться. Хотя без отключений вряд ли удастся пережить зиму.
По его словам, Украина гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону, чем в прошлом году. Поэтому есть основания для определенного оптимизма.
Как подчеркнул Рябцев, Россия уже выпустила по украинским энергетическим объектам более 2 000 ракет и более 13 000 дронов. Несмотря ни на что, энергетика работает, хотя локально и вводятся определенные ограничения. Однако это связано не с недостатком генерации, а с повреждением конкретных объектов, которые сразу же начинают ремонтировать.
К сожалению, некоторые объекты физически невозможно защитить. Их не удастся разместить под землей. В частности, это касается открытых распределительных устройств. Нужно просто время, чтобы энергетики их заменили.
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