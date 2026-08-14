«Планов много, результата нет»: Зеленского жестко разгромили за роковую ошибку в отношении Путина

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сделал новое громкое заявление о неготовности российского диктатора Владимира Путина закончить войну, добавив при этом, что хозяину Кремля в конце концов придется это сделать, поскольку у Киева вместе с международными партнерами уже есть общее видение завершения войны. При этом глава украинского государства подчеркнул, что это видение предполагает дальнейшую поддержку Киева западными партнерами и перенесением войны непосредственно на территорию РФ. Не является ли это заявление Зеленского очередным планом, который в конце концов так и не принесет долгожданного прекращения войны в Украине? Издание "Комментарии" решило выяснить мнения экспертов на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Требуется конкретный результат, а не громкие заявления

Директор Агентства по моделированию ситуаций Виталий Бала считает, что регулярное анонсирование новых планов по завершению войны без заметного результата может быть по доверию к украинскому руководству. По его словам, в последнее время таких инициатив было уже немало, но их результаты остаются неубедительными.

"Зачем он вообще делает такие заявления, которые потом не воплощаются в жизнь? Уже было 40 дней, и была куча разных планов. Это очень сказывается на репутации страны, а в первую очередь — на его репутации", — отметил эксперт.

По мнению Бали, публичная демонстрация активности без конкретных достижений может создать эффект, когда новым заявлениям перестают доверять. Эксперт сравнил ситуацию с историей о мальчике, который несколько раз безосновательно звал людей на помощь, после чего ему перестали верить.

"Ты сначала сделай, а потом уже заявляй. А так это выглядит на фоне того, что мы слышим и видим из Москвы, Кремля. Никаких фактов или аргументов, которые бы говорили о том, что они готовы к тому, что говорит Владимир Зеленский, пока нет", — пояснил он.

В то же время Бала назвал главное условие, которое, по его мнению, способно заставить Владимира Путина согласиться на переговоры. Речь идет об изменении ситуации на фронте и усилении внешнего давления на Россию.

"До тех пор пока у Путина есть мнение или убеждение, что он может победить на поле боя, он ни на какие переговоры, с моей точки зрения, идти не будет. Только конкретные серьезные действия на фронте могут стать реальным аргументом — параллельно финансово-экономическому давлению наших партнеров и оказанию необходимой помощи", — подчеркнул эксперт.

Украинское руководство так и не сделало выводов из прошлых спецопераций

Политолог Олесь Доний также скептически относится к публичным заявлениям о предстоящих украинских операциях. Он отмечает, что раскрытие деталей потенциальных спецопераций фактически дает противнику время для подготовки. По словам эксперта, украинское руководство должно учесть опыт предыдущих военных кампаний.

"Анонсирование спецопераций уже означает, что противник будет к ним готовиться. Пример с контрнаступлением должен научить украинское руководство: спецоперации не анонсируются, спецоперации проводятся", — заявил Доний.

Комментируя слова Зеленского о плане, подготовленном Украиной вместе с союзниками, Доний предлагает разделять сам факт существования документа и его способность изменить позицию России. Он допускает, что Киев и партнеры могли наработать очередную стратегию.

"Здесь 50% можно верить, а 50% – не верить. В том, что у Украины и у союзников есть очередной план, я могу поверить. Планы наша власть сочинять умеет: был план устойчивости, был план победы. Но приведет ли этот план к тому, что Россия согласится на мир? Конечно, нет. Вот в это я не верю", – объяснил политолог.

По мнению Дония, главная проблема состоит в отсутствии мотивации Кремля завершать войну. Он считает, что оптимистические прогнозы о скором прекращении боевых действий не имеют достаточной аналитической основы.

"Пока жив Путин, у России нет никакого побуждения к завершению войны. Никакого. Даже позитивный для Украины сценарий предусматривает годовую войну. А средневзвешенный сценарий – это примерно еще 12 лет", – заявил Доний.

По его словам, публичные заявления о скором мире могут быть направлены, прежде всего, на поддержку украинского общества, тогда как реальных предпосылок для быстрого завершения войны пока нет.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский может оставаться влиятельной политической фигурой еще длительное время, однако после завершения войны его роль в новейшей истории страны станет предметом серьезных споров. Такую оценку озвучил политолог Олег Саакян.