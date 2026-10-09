Плана окончания войны нет: Зеленскому озвучили ультимативное требование об отставке



















Президент Владимир Зеленский должен открыто рассказать гражданам, как видит завершение войны с Россией и какие условия готов согласиться во время возможных переговоров. Если конкретного плана нет, глава государства должен уйти. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

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По его убеждению, отсутствие четкой позиции власти рождает неопределенность и создает возможности для обсуждения сценариев, которые могут предусматривать нейтральный статус Украины или ограничение ее оборонного потенциала. Луценко считает, что общество должно понимать, какими будут условия потенциального мира и какие риски они будут нести для государства.

"Только прямым разговором президента с народом, где он поставит точки и скажет, каков его план завершения войны. Если его нет, значит, должен уходить в отставку", — заявил бывший министр.

Отдельно Луценко поднял вопрос участия европейских партнеров в возможном переговорном процессе. По его мнению, Украина не должна оставаться в стороне от обсуждения собственного будущего, пока ключевые договоренности могут согласовываться между США и Россией. Он также призвал обратить внимание на состояние оборонной сферы, финансирование армии и дипломатическую работу Киева.

"Почему у нас вообще нет делегации ЕС при вероятных мирных переговорах, когда и Трамп, и Россия играют между собой в одну бизнес-игру, а мы просто уже не за столом, а где-то там под столом? Просим кого-то попросить за кого-то", — подчеркнул Луценко.

Портал "Комментарии" уже писал , что Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в возобновлении экономического сотрудничества с Россией даже несмотря на то, что война против Украины продолжается. В Киеве опасаются, что потенциальные договоренности между Вашингтоном и Москвой могут продвигаться под лозунгами мирного урегулирования, но не обеспечат прекращение российской агрессии.