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Петреус сделал прогноз по новой мобилизации РФ: изменится ли ситуация на фронте

Россия значительно превосходит Украину по численности населения и размеру экономики, однако даже масштабное пополнение армии, по мнению экс-главы ЦРУ, не позволит Путину автоматически добиться целей на фронте

16 сентября 2026, 09:53
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Кравцев Сергей

Новая мобилизация в России сама по себе не гарантирует Кремлю успеха в войне против Украины. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус.

Петреус сделал прогноз по новой мобилизации РФ: изменится ли ситуация на фронте

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Россия располагает примерно в пять раз большим человеческим ресурсом, чем Украина, а ее экономика превосходит украинскую примерно в 12 раз. Однако это преимущество не означает автоматически победу Москвы.

"Поэтому победят ли они? Нет, не обязательно", — заявил Петреус.

Одним из факторов, который способен компенсировать российское преимущество в ресурсах, экс-глава ЦРУ назвал украинские военные инновации. По его словам, украинские силы наносят серьезный ущерб российской инфраструктуре и последовательно ослабляют систему противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Петреус отдельно отметил работу подразделений, связанных с командиром с позывным "Мадьяр" и Центром специальных операций "А". По его оценке, дальнейшее поражение российских систем ПВО может расширить возможности Украины для ударов по военным объектам противника.

При этом генерал признал, что война все больше приобретает характер противостояния на истощение. Поэтому ключевое значение будут иметь не только численность армий, но и способность сторон восполнять потери, производить вооружение и сохранять поддержку союзников.

Петреус также отметил изменение роли западных партнеров Украины. Если в первые годы полномасштабной войны ведущую поддержку оказывали США, то теперь значительная часть помощи приходится на европейские государства и Еврокомиссию.

Отдельным фактором давления на Россию он назвал возможное усиление санкций, включая инициативы сенатора Линдси Грэма.

По мнению Петреуса, даже мобилизация дополнительных 100–200 тысяч российских военнослужащих не гарантирует Москве достижения тактических целей на Донбассе. 

"Они даже не дошли до Славянска", — отметил он, добавив, что увеличение численности армии само по себе не решает проблему продвижения.

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