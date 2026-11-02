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"Период мира окончен": в США дали тревожный прогноз новой войны с Россией

Меган Моббс подчеркнула, что наряду с дипломатическими усилиями необходимо наращивать военную помощь Украине и усиливать санкции против России

2 ноября 2026, 12:00
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Клименко Елена

Дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, ветеранка американской армии Меган Моббс считает, что Запад уже оказался в условиях масштабного противостояния сразу с несколькими государствами — Россией, Ираном и Китаем. По ее мнению, нынешняя борьба охватывает гораздо больше направлений, чем война в Украине. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Период мира окончен": в США дали тревожный прогноз новой войны с Россией

Фото: из открытых источников

"Период мира закончился", — так Моббс охарактеризовала ситуацию в мире.

Она объяснила, что противостояние проявляется не только в поле боя. В частности Россия активизирует гибридные операции и кибератаки против европейских государств и стран-союзников Запада. Кроме того, по словам ветеранки, Москва способствует атакам на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Моббс призвала западные страны реалистично оценивать масштабы угроз и пересмотреть подходы к безопасности. Она отметила, что во многих западных столицах до сих пор нет достаточного понимания того, каким путем можно обеспечить мир.

"Мы должны смотреть на ситуацию трезво и четко понимать: борьба продолжается за всех людей на Западе, верящих в идеалы демократии и свободы", — подчеркнула она.

Отдельно дочь Кита Келлога убеждена, что российский правитель Владимир Путин не настроен завершать войну. Напротив, по ее оценке он стремится расширять и усиливать противостояние.

Именно поэтому, полагает Моббс, полагаться исключительно на дипломатические контакты не стоит. Она отметила необходимость усиления давления на Москву, поскольку Россия может поддерживать видимость переговорного процесса, не имея реального намерения достигать договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что рассчитывать на скорое завершение войны путем переговоров пока не стоит. Такое мнение высказал эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя перспективы мирных договоренностей между Украиной и Россией.



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