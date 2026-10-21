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"Перевести все стрелки на Зеленского": названа потрясающая цель давления Трампа на Украину

Политолог Виктор Бобиренко рассмотрел несколько возможных причин поведения президента США и предположил, что критика Киева может быть частью предвыборной стратегии

21 октября 2026, 16:05
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Клименко Елена








Политолог Виктор Бобиренко рассмотрел несколько возможных причин, по которым президент США Дональд Трамп, по его мнению, демонстрирует приверженность российскому диктатору Владимиру Путину и усиливает критику Украины. Среди версий эксперт упомянул о возможном влиянии российских интересов, бизнес мотивах и предвыборной стратегии американского лидера.

"Перевести все стрелки на Зеленского": названа потрясающая цель давления Трампа на Украину

Фото: из открытых источников

Бобиренко не считает предположение о возможном компромате или скрытых договоренностях доказанными фактами. Наиболее вероятным объяснением поведения Трампа он назвал стремление использовать украинский вопрос во внутриполитической борьбе накануне выборов в США.

По мнению политолога, американский президент может пытаться переложить на Владимира Зеленского ответственность за проблемы, которые беспокоят американских избирателей, в том числе высокие цены на топливо. Таким образом Трамп, как предполагает эксперт, может отвлекаться от последствий собственных решений и политики США на Ближнем Востоке.  

"У Трампа просто решили: "А давайте переведем стрелки на Зеленского". То есть возникают проблемы, в том числе с ценами на топливо, и нужно найти того, на кого можно переложить ответственность. В этой ситуации объектом критики становится украинский президент", — так Бобиренко объяснил возможную логику действий американского лидера.

В то же время, политолог усомнился, что давление на Украину действительно помогает Трампу повышать популярность среди американцев. По его мнению, критика Зеленского не обязательно дает ожидаемый политический эффект, а демонстративное сближение с Путиным может иметь и другие причины, требующие отдельного анализа.

Бобиренко также сравнил поведение Трампа с действиями украинской власти. Он провел параллель между попытками американского президента сделать Зеленского ответственным за проблемы в США и тем, как, по его оценке, украинский лидер может перекладывать ответственность на мэра Киева Виталия Кличко.

"Трамп пытается показать, что именно Зеленский является причиной возникающих в Соединенных Штатах проблем. Но вопрос в том, поверят ли в это американцы и поможет ли такая тактика самому Трампу. Подобный механизм поиска виновного можно увидеть и во внутренней украинской политике", — отметил политолог, объясняя свою оценку действий политических лидер.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России могут обсуждать вариант завершения войны против Украины, предусматривающий отведение украинских войск из подконтрольной Киеву части Донбасса и создание там демилитаризованной зоны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gVXSqN9et_0
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