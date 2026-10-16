«Перемирия не будет»: Кремль выставил новое жесткое требование по Украине

Российское руководство продолжает отрицать наличие договоренности об энергетическом перемирии и не демонстрирует готовности к существенным уступкам в переговорах о завершении войны против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

15 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных уступках Москвы ради мирного урегулирования, заявил, что прекращения огня не будет. Аналитики расценивают такие заявления как очередной сигнал нежелания Кремля поддерживать даже ограниченные инициативы по снижению интенсивности боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, утверждал, что Украина не соблюдала мораторий на удары по российским энергетическим объектам. При этом, как отмечается в отчете ISW, между 11 и 14 октября поступали многочисленные сообщения о продолжающихся российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, тогда как украинские силы в этот период воздерживались от ударов по российским энергетическим объектам.

Песков также обвинил Киев и президента Владимира Зеленского в нежелании участвовать в мирных переговорах при посредничестве США. По оценке аналитиков, подобная риторика призвана представить Украину стороной, препятствующей урегулированию конфликта.

Однако, согласно отчету ISW, российские высокопоставленные чиновники, включая президента Владимира Путина, не предложили существенных уступок и ранее отвергали компромиссные инициативы США и Украины.

Аналитики считают, что позиция Кремля указывает на сохранение максималистских требований к Киеву. Москва, по их оценке, добивается условий, которые фактически означали бы полную капитуляцию Украины, а не взаимоприемлемое соглашение.

Таким образом, публичные заявления российских представителей ставят под сомнение перспективы быстрого прекращения огня. Вместо обсуждения взаимных шагов Кремль продолжает перекладывать ответственность за отсутствие прогресса на украинскую сторону, одновременно отвергая предложения, не соответствующие его требованиям.

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