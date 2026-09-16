Заявленное Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией пока не подтверждено соглашением. Киев заявил о готовности не бить по российской энергетике при реальном прекращении ударов РФ, тогда как Кремль добавил к инициативе собственное требование по безопасности танкеров. Эксперты объясняют, почему это условие может существенно изменить содержание предложенного перемирия.

Энергетическое перемирие

Перемирие может получиться односторонним

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что Трамп всех ввел в заблуждение своим "энергетическим перемирием". В Киеве о сделке не слышали: никаких договоренностей не знает. Зеленский через час ответил условием, которое Украина предлагает месяцами: если партнеры обеспечат реальное желание России не бить по украинскому электричеству, Киев обеспечит отсутствие своих ударов. Кремль отказываться не стал. Во вторник Песков назвал публикацию Трампа "хорошей идеей, хорошей инициативой", согласия России не подтвердил и дописал приложение: для выхода российских нефтепродуктов на мировые рынки нужно еще "безопасное и беспрепятственное торговое мореходство для танкеров".

Аналитик отмечает, что в этом приложении весь ответ. Перемирие над НПЗ Москве нужно только наполовину. Негорящие заводы наполнят внутренний рынок, и июльский запрет на экспорт дизеля можно будет снять. Но продать этот дизель миру Россия может только по морю, на танкерах теневого флота, которые украинские морские дроны достают в Черном море и далеко за ним, а европейские флоты уже начали останавливать. "Танкеры" превращают перемирие над электростанциями в иммунитет для флота, созданного обходить санкции. Такого не даст ни Киев сам, ни Вашингтон без Европы. И отказывать придется уже не Москве.

По словам эксперта, ход знаком. В марте 2025-го Белый дом объявил о договоренностях по Черному морю, а Кремль через несколько часов уточнил, что они заработают после снятия санкций с Россельхозбанка и возвращения его в SWIFT. Морское перемирие так и не наступило, а 30-дневный мораторий на удары по энергетике в апреле просто "закончился", потому что новых указаний Путина, по словам Пескова, не было.

"Зачем Кремлю на этот раз тянуть, объясняет FT. Люди, знакомые с его позицией, говорят, что Путин не хочет связывать себя перемирием к зиме, потому что рассчитывает дожать Киев ударами по энергосистеме. Виткофф и Кушнер в начале сентября убеждали его в противоположном: предыдущие зимы не дали России ни оперативному, ни оперативному. вторника, не убедили. До 20 сентября, пока идет голосование в Госдуму, Москва и не должна ничего решать", – отметил эксперт.

Он замечает, что пока неизвестно, будет ли Вашингтон ждать подписи под предложением о России, попросит ли Киев начать первым. Если Украина прекратит удары под это "согласилась", перемирие получится односторонним как раз перед отопительным сезоном. Поэтому первая подпись должна стоять под предложением о России.

Обещания Кремля не работают

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что обсуждение так называемой "энергетической тишины" без жестких предохранителей является опасной иллюзией, а любые договоренности с РФ держатся исключительно на силе сдерживания.

Эксперт отмечает, что заявления о возможном прекращении ударов по энергетике часто преждевременны и отражают специфический стиль ведения переговоров международных посредников.

"Дональд Трамп снова работает в своем традиционном стиле – он анонсирует "договоренность" еще до того, как он фактически полностью согласован и подписан сторонами. Мы уже видели похожую тактику во время переговоров с Ираном, а сейчас наблюдаем аналогичный сценарий по вопросу "энергетического перемирия" между Россией и Украиной", — отмечает Олег Саакян.

Политолог подчеркивает, что Кремль не рассматривает остановку ударов по критической инфраструктуре как шаг к восстановлению мира. Для Москвы это лишь тактический элемент в более широкой военной и дипломатической игре.

"Россия не соблюдает соглашения ради самих соглашений. Любая так называемая "энергетическая тишина" со стороны Кремля — это лишь перегруппировка, разведка новых целей или попытка использовать временную паузу как инструмент давления на Запад и накопление ракетного потенциала, а не желание достичь реального мира", — объясняет аналитик.

По словам эксперта, ключевым фактором, заставляющим РФ воздерживаться от ударов по украинским энергообъектам, являются не дипломатические договоренности или политические обещания, а способность Украины наносить зеркальные ущербы.

"Настоящее "энергетическое перемирие" возможно не благодаря устным обещаниям Кремля или постам в соцсетях, а только из-за наличия у нас паритетных инструментов сдерживания. Когда цена удара по украинской энергетике для России становится симметрично или асимметрично слишком высокой – только тогда возникает реальный предохранитель", — резюмирует эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп снова объявил о "перемирии" раньше времени: может ли Кремль готовить ловушку для Украины.



