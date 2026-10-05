Переговоры ради мира или «игра на истощение»: в чем главный риск для Украины

В последнее время в политической и экспертной среде все активнее обсуждается перспектива переговоров Украины с Россией и возможные договоренности с Владимиром Путиным. На фоне разговоров о дипломатическом урегулировании все отчетливее очерчиваются разные подходы: одни призывают не откладывать переговоры и искать компромисс уже сейчас, другие считают, что сначала Украина должна выстоять, укрепить свои позиции, а потом говорить о возможных договоренностях. Как вы оцениваете перспективы переговоров с Кремлем: могут ли они быть результативными в ближайшие месяцы? И при каких условиях потенциальные договоренности вообще могут быть реалистичны и приемлемы для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Нам нужны переговоры с результатом, а не переговоры для переговоров

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова говорит, что наиболее перспективным сейчас может быть энергетическое перемирие.

"В принципе, о такой идее давно говорили. Правильно подмечено, что есть разные позиции относительно энергетического перемирия. Дольше всего, что я видела, говорит Юрий Бойко. Сейчас стали видеть другие варианты, когда вовлекают в энергетическое перемирие еще инфраструктурное, а также морское перемирие. Это более расширенная версия, но здесь вопрос, о чем смогут договориться. Сейчас глава МИД Сибига заговорил о так называемом индийском плане, который тоже касается именно более энергетического перемирия. И это означает, что и мы не наносим удары по российским НПЗ, и по нашим инфраструктурным объектам будут не нанесены удары со стороны РФ. Но, кто будет это гарантировать? Логичным выглядит, что мониторингом того, кто и как следует энергетическому перемирию должны заниматься Соединенными Штатами, ведь идею энергетического перемирия именно они начали продвигать", – отметила политолог.

По ее словам, сейчас без ответа большое количество вопросов, но это не означает, что не нужно делать шаги на встречу, и это не означает, что не нужно пытаться стабилизировать ситуацию и подходить к определенным переговорным процессам.

"Уже был анонс президента, что до конца октября может пройти встреча. Украина дала свое согласие. Все ждут решения от РФ. Посмотрим, насколько это будет действенным решением и сможем ли мы увидеть какую-то динамику решения, какой-то прогресс. Потому что встречи ради встречи особо никому не нужны", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Александра Решмедилова обратила внимание, что много шума наделала информация по поводу "Лукойла", приезжавшей в РФ американской делегации.

"Речь о том, что Россия готова предложить и насколько посредничество будет равноудаленным, и насколько помощь будет действенной, насколько мы увидим вариант устроенных всех договоренностей, и будут ли там учтены интересы Украины. Потому что договоренности на условиях РФ – это капитуляция, которая, конечно, не устраивает нас, Украина не примет эти условия. Поэтому вопрос, что встреча должна быть за счет интересов переговорщиков, переговорных позиций, и там должен быть поиск консенса. Вопрос в другом: сейчас мы видим наоборот – больше желания затягивать время, оттягивать это до ноября, декабря, весны и так далее. То есть, этот весь момент, который мы наблюдали и к тому, что время используется врагом, как один из важных ресурсов для истощения", – отметила эксперт.

Она отметила, нельзя сказать, что провалено информационное направление, но в то же время нельзя сказать, что мы выходим на какие-то позиции, при которых прогнозируемо будет достигнут прогресс с учетом украинских интересов, которые мы отстаиваем планомерно.

"Гуманитарное направление – это разные обмены в которых, кстати, Соединенные Штаты активно участвуют. Дональд Трамп многократно подчеркивал участие в Мелании. Хотя она не единственный посредник. Вопрос в другом, что без посредничества дополнительного прямого диалога с Российской Федерацией пока выглядит крайне сомнительным. Поэтому мы будем постоянно искать дополнительных участников, которые могут превратить эти переговоры в нечто адекватное. А пока вопрос контроля и гарантий все равно остается ключевыми", – подытожила Александра Решмедилова.

Более благоприятный для Украины и Европы распад российской федерации

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что в последнее время эксперты и политики действительно живо обсуждают переговоры и возможные договоренности с Путиным. Одни призывают немедленно договариваться – даже ценой территорий и суверенитета. Остальные говорят: сейчас спешить нельзя, нужно "переползти" зиму, а уже весной или летом появится шанс на сделку.

"С первыми категорически не согласен. От готовности расплачиваться украинской государственностью за обещания Кремля слишком уж пахнет российскими интересами. И невольно возникает вопрос: это убеждение или деньги или другие бенефиты? Но и с другими соглашаюсь только наполовину. Да, нужно выстоять зимой. Да, спешка с договоренностями на условиях агрессора губительна. Но почему весной Путин вдруг согласится с тем, от чего отказывается сейчас? Изменится ли погода и вместе с ней его цель? По моему убеждению, пока Путин у власти, реалистичная и надежная договоренность о завершении войны невозможна. Ему нужна капитуляция Украины и отступление НАТО", – отметил эксперт.

По его словам, нам нужно собственное государство с настоящим суверенитетом. Не зависимость от Москвы по модели Лукашенко. А Европе нужна безопасность. Откатывание НАТО в конфигурацию 1997 года означало бы оставить целый ряд государств перед российской угрозой. Сопротивляться этому должны все: от Варшавы и Бухареста до Парижа, Берлина и Лондона. Аппетиты Кремля по Украине не ограничиваются.

"Поэтому обольщаться, что "еще немного – и с Путиным договоримся", означает подменять стратегию календарем. Весна сама по себе миру не принесет. Переговоры о подлинном завершении войны, считаю, придется вести с преемником Путина. Кто бы им ни стал – даже кто-то из тамошних "ястребов". Это не значит, что преемник будет добрее. Но ему может быть проще отказаться от путинских целей: он не столь связан личными обещаниями уничтожить украинскую государственность и перекроить Европу. Отступление можно будет объяснить ошибками предшественника", – отметил Вадим Трюхан.

По его убеждению, другой сценарий, потенциально более благоприятный для Украины и Европы – распад российской федерации. Тогда договариваться придется уже с руководителями новых стран. Риски такого сценария серьезны. Но считать распад России невозможным, а сохранение империи – непременно желанным тоже ошибка.

"Буш-старший в августе 1991 года предостерег от выхода Украины из СССР. Уже в декабре Советского Союза не стало. Это не прогноз дать распаду России. Это напоминание: империи не вечны, даже когда их существование кажется незыблемым. Поэтому не посыпаем голову пеплом и не убаюкиваем себя обещаниями мира "до весны". Наша задача – выстоять, укреплять оборону, сохранять государство и делать продолжение агрессии все более дорогим для России. Война продолжается. И нам в ней еще побеждать!" – резюмировал аналитик.

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