Переговоры Путина, Стере и Стубба: на Западе назвали условия Кремля по Украине

Российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы повторить давние требования Кремля по Украине. Москва настаивает на устранении "первопричин" войны и требует учета "реалий на земле". Институт изучения войны (ISW) расценивает эту риторику как подтверждение максималистских целей России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Разговор состоялся 27 октября и стал первым прямым контактом Стубба с Путиным после избрания президентом Финляндии в 2024 году, а также первым контактом Стере с российским лидером с начала его премьерства в 2021 году. По словам норвежского премьера, разговор, запланированный на 20 минут, в конце концов длился полтора часа.

Путин вновь представил расширение НАТО как одну из причин войны против Украины и заявил, что эти "первопричины" должны быть устранены еще до начала полноценных мирных переговоров.

По оценке аналитиков, за этой риторикой стоят требования, которые выходят за рамки территориальных претензий Москвы. Среди них может быть установление зависимого от России режима в Украине и ограничение членства в НАТО для государств, присоединившихся к Альянсу после 1997 года.

"Это фактически предоставляет России право вето на внутреннюю политику НАТО и ограничивает суверенитет многих европейских государств, которые решают присоединиться к альянсам", — пишет ISW.

Еще одним ключевым тезисом Путина стали "реалии на земле". По данным ISW, Кремль использует это выражение, чтобы потребовать признания оккупированных украинских территорий российскими. Источник, близкий к Кремлю, утверждает, что Москва не готова отказываться от цели захватить весь Донбасс. Кроме того, требования России могут распространяться и на другие территории Украины.

В ходе беседы лидеры обсудили безопасность и стабильность в Балтийском море и Северной Европе. ISW предполагает, что Стубб и Стере могли поднять вопрос российских вторжений беспилотников в воздушное пространство НАТО и диверсионных атак. Аналитики связывают такие действия с более широкой кампанией России, направленной на создание условий для возможного предстоящего конфликта с НАТО.

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