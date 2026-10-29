Переговоры после 4 ноября: в Кремле назвали условие нового контакта России, Украины и США

Новый раунд контактов между Россией, Украиной и США может состояться после 4 ноября, однако конкретная дата пока не определена. Помощник главы российского правительства Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения консультаций будут зависеть от развития ситуации на поле боя и общей обстановки.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

По информации российского агентства "Интерфакс", Ушаков подтвердил, что дата встречи будет определена позднее. При этом он не назвал конкретный день и не уточнил, какие события могут повлиять на окончательное решение Москвы.

"Понятно, что это будет после 4 ноября", — сказал представитель российского правительства, комментируя возможные сроки контактов.

Неопределённость сохраняется и вокруг состава российской делегации. По словам Ушакова, у Москвы уже есть предварительный круг участников, однако окончательный список ещё предстоит утвердить. Когда именно его обнародуют, помощник российского премьера не уточнил.

Отдельно Ушаков подчеркнул, что предполагаемые консультации должны проходить с участием представителей трёх стран – России, Украины и США. Таким образом, речь идёт о возможном формате контактов, в котором должны быть представлены все три стороны.

При этом из заявления российского чиновника не следует, что дата переговоров уже согласована между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Не сообщалось и о конкретной повестке будущей встречи, а также о том, какие вопросы стороны намерены вынести на обсуждение.

Главным условием дальнейшего продвижения Москва называет развитие событий на фронте и общую международную обстановку. Это оставляет сроки и перспективы консультаций открытыми: пока известен лишь ориентир по времени, тогда как окончательные решения, судя по заявлению Ушакова, ещё впереди.

Информация о возможных контактах прозвучала на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах дипломатического урегулирования войны. Однако официального подтверждения согласованной даты и окончательного состава участников в приведённом сообщении нет.

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