Переговоры о мире в Украине провалились: почему это только на руку лидерам США, Украины и РФ

В течение последних дней внимание украинского общества было приковано к США, где в Майами происходили переговоры по мирному урегулированию войны России в Украине. Многие ожидают хоть каких-то сдвигов, чтобы наконец-то наступило долгожданное прекращение огня, в то время как другие утверждают, что особых изменений все же ждать не стоит. Издание "Комментарии" решило выяснить мнение экспертов на этот счет.

Фото: коллаж comments.ua

Так, политтехнолог и соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голубуцкий утверждает, что не стоит ожидать, что нынешний этап переговоров с участием представителей Белого дома принесет позитивные изменения для Украины. По мнению эксперта, скорее наоборот: президент США Дональд Трамп продолжит оказывать ужасное давление на президента Украины Владимира Зеленского, отказываясь от поставок оружия и финансовой поддержки.

Кроме того, убежден Голубуцкий, не стоит ожидать поддержки Европы из-за значительных разногласий по ситуации в Украине. Потому, как следствие, ситуация на фронте существенно ухудшится. В целом, по мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации в Украине будет зависеть от многих совокупных факторов, которые не будут в пользу Киева.

В то же время нардеп Верховной Рады нескольких созывов и руководитель Центра исследования политических ценностей Олесь Доний считает, что нынешняя ситуация отсутствия договоренностей о мире выгодна как для Кремля, так и для Вашингтона и Киева, поскольку каждая сторона рассматривает выгодный только для нее вариант победы. Соответственно, нет никакого стимула для окончания переговоров. При этом, отмечает Доний, сами переговоры будут продолжаться для переговоров до тех пор, пока администрация США не поймет, что ее обманывают с двух сторон.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп вместе со своими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжают рассматривать урегулирование войны в Украине через призму крупных бизнес-соглашений, что, по оценке экспертов, является одной из главных причин отсутствия прогресса в мирном процессе.