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Пекин помогает Путину убивать украинцев: раскрыта страшная ловушка от встречи Трампа и Си

Политолог Валерий Клочок объяснил, почему мирная риторика Пекина вызывает вопросы на фоне поддержки России

24 сентября 2026, 11:25
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Клименко Елена








Государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в США привлек особое внимание из-за повестки дня переговоров с президентом Дональдом Трампом. Си находится в США 23-25 сентября. Это первый государственный визит китайского лидера в страну за десять лет. Китайский лидер заявляет о необходимости сотрудничества Вашингтона и Пекина, урегулировании разногласий и поддержании стабильности. В то же время, для Украины важным остается вопрос роли Китая в войне и его отношений с Россией.

Пекин помогает Путину убивать украинцев: раскрыта страшная ловушка от встречи Трампа и Си

Фото: из открытых источников

Политолог Валерий Клочок обращает внимание на это противоречие. По его мнению, призывы Пекина к миру следует оценивать не только по дипломатической риторике, но и по конкретным действиям.  

"Сегодня Си посылает месседж Дональду Трампу о том, что нужно не конкурировать, а договариваться, как жить. То есть распределять мир. Господин президент, согласится ли на это Дональд Трамп? Сейчас сказать сложно. Однако пока таких предпосылок нет", — отметил эксперт.

Клочок также отмечает, что Украина не единственный вопрос на переговорах лидеров США и Китая. Среди других тем – Тайвань, торговля, технологии, искусственный интеллект и глобальная безопасность.  

"Оно очень важно в этих переговорах, но есть другие важные вопросы. Это и Тайвань, это и Европа, это и присутствие Китая у Соединенных Штатов в западном полушарии", — подчеркнул политолог.

Отдельно эксперт обращает внимание, что Киев заинтересован в использовании контактов Трампа с Си для давления на Москву. Президент Владимир Зеленский ранее просил американского лидера донести эту позицию Украины и призвать его повлиять на Кремль.

"Как тогда расценивать помощь Пекину Путину, чтобы тот эффективнее убивал украинцев? Снабжение реактивных дронов стало для нас серьезным вызовом. Поэтому его призывы к миру вызывают очевидные вопросы", — заключил Клочок.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке не принесла публично объявленных прорывных договоренностей, однако могла иметь важное политическое значение для Украины. Переговоры президентов продолжались около 40 минут, а среди тем были завершения войны, энергетическое перемирие, санкции против России и последующие шаги США.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8sDj9crCp1Y
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