Партнеры сознательно позволили Путину ударить по Украине баллистикой: раскрыты жуткие детали атаки

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более сотни средств поражения, среди которых реактивные беспилотники, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. В Харькове в результате удара по жилому дому погибли четыре человека, еще 41 человек получил ранения. По Киеву российские войска выпустили пять баллистических ракет, попавших в гражданскую инфраструктуру. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот раз партнеры не предупредили украинскую сторону о ракетной угрозе.

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По словам главы государства, поисково-спасательные работы в Харькове продолжались практически всю ночь. Чрезвычайники разбирали завалы разрушенного дома и искали людей, которые могли оказаться под обломками. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что своевременное получение разведывательной информации имеет решающее значение для защиты гражданского населения.

"По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", — заявил президент.

Отдельно Зеленский обратил внимание на то, что Украина в течение двух суток после оглашения президентом США прекращения огня в энергетическом секторе не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

Россия продолжила атаковать украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. За этот период под ударами оказались 19 регионов.

Глава государства подчеркнул, что Киев готов к взаимным шагам по снижению интенсивности боевых действий, однако для этого необходимо усилить давление на Москву.

"Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию, чтобы деэскалация была. Войны завершаются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну", — подчеркнул Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может изменить подход к Украине и стать более предсказуемым в международной политике. В то же время угроза возобновления экономического сотрудничества с Россией из-за бизнес-интересов американского президента и его семьи будет оставаться.