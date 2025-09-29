Партнеры Киева еще могут использовать главную "карту" против Путина: детали

В ночь на 28 сентября Россия снова атаковала Украину сотнями беспилотников и ракет – явление, которое стало регулярным и обострилось после встречи президента США Дональда Трампа с российским руководителем Владимиром Путиным в августе на Аляске.

Фото: из открытых источников

Путин проверяет на крепость не только Украину, но и готовность НАТО, Европы и США продолжать поставки вооружений и сохранять санкционное давление. По версии The Telegraph, Трамп пытался задобрить Путина комплиментами и обещаниями, которые не всегда удается выполнить.

Впоследствии Трамп усилил давление санкциями на государства, поддерживающие российскую армию, например, на Индию из-за покупки дешевой российской нефти. На недавней сессии ООН в Нью-Йорке он, по словам журналистов, фактически снял с себя активную ответственность, назвав урегулирование конфликта слишком сложным и пожелав Украине успеха в ее борьбе.

Вместе с тем у партнеров Украины остается еще одна карта, которую они пока редко применяют. Запад содержит замороженные российские активы — по разным оценкам около 230 млрд евро — которые могли бы стать источником финансирования военной помощи Украине или служить залогом под кредиты на закупку вооружений для отпора России.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц радикально пересмотрел предыдущую позицию Берлина и предложил партнерам по ЕС использовать эти активы в пользу Украины. По его расчетам, это позволило бы открыть кредит в размере примерно 140 млрд евро для Киева и продемонстрировало бы непоколебимость в противостоянии российской агрессии.

План предусматривает, что кредит будет возвращен после того, как Россия возместит Украине ущерб, нанесенный войной.

По наблюдениям The Telegraph, ночные удары по Киеву и другим городам, скорее, указывают на отчаяние Москвы, чем на ее силу. Украина наносит успешные удары по враждебным нефтеперерабатывающим мощностям, поэтому пора предоставить ей финансовое "оружие", которое может стать решающим.

