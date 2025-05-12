Парад на 9 мая это показал: стало известно о большой проблеме РФ

Владимир Путин фактически "обнажил" большую часть России, стремясь провести свой парад на Красной площади в Москве, заявил военно-политический эксперт Александр Коваленко из группы "Информационное сопротивление".

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"Для того чтобы устроить свое праздничное шоу, Путин оставил Россию без должного прикрытия со стороны ПВО. На сегодняшний день страна уязвима, потому что отсутствует эффективное покрытие воздушного пространства. И хотя и раньше ПВО России не было идеальным, теперь ситуация еще хуже", — отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что в районе Владивостока был замечен целый дивизион комплексов С-300 и С-400, но впоследствии стало известно, что это были только макеты.

"Итак, означает ли это, что Владивосток и вообще Дальний Восток остаются без надежного прикрытия? Я бы не удивился, если выяснится, что эта проблема охватывает не только Восток России, но и центральные, северные и южные регионы. Даже европейская часть России не имеет достаточной защиты ПВО", — добавил он.

Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что во время своего выступления на параде 9 мая Путин не смог сказать ничего существенного о войне с Украиной, кроме того, что Россия "поддерживает" воюющих на украинской территории оккупантов.

В свою очередь политический философ и преподаватель Карлового университета в Праге Александр Морозов отметил, что предстоящие выступления Путина не помогут ему укрепить свою позицию. Его ослабленную власть продолжит разрушать глобальный кризис, в частности падение цен на нефть.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 9 мая — важная дата для России, когда отмечается День победы. В этот день в Москве планируется масштабный военный парад, на котором присутствуют высокопоставленные должностные лица и иностранные лидеры. Учитывая значимость этого события для Кремля, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может использовать этот момент для нанесения ударов по территории России.