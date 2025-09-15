Папа Лев поразительно изменил свое отношение к войне в Украине: что теперь заявляет понтифик

Святой Престол продолжает придерживаться нейтральной позиции в войне между Россией и Украиной. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV в интервью для издания Crux, подчеркнув, что Ватикан не поддерживает ни одну из сторон конфликта, а призывает к миру.

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

"Святой Престол изначально сохраняет нейтральную позицию. Я не поддерживаю ни одну из сторон", — сказал нонтифик.

Он отметил, что отдельные его высказывания могли быть восприняты как проявление симпатии к той или иной стороне, однако такие интерпретации, по его словам, ошибочны.

"Это нормально, что мои слова могли быть истолкованы неправильно", — подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Папа Лев XIV подчеркнул, что его миротворческие заявления не следует толковать как готовность Ватикана выступить посредником между Киевом и Москвой.

"Это две очень разные вещи, и вторая – гораздо менее реалистичная, чем первая. Я думаю, что те обращения, которые я произносил, — это голос христиан и всех людей доброй воли. И этот голос несет послание: мир — единственный ответ", — подчеркнул Папа.

По словам Льва XIV, война в Украине, которая продолжается уже третий год, — это "бессмысленное кровопролитие с обеих сторон". По его убеждению, нынешние события должны стать толчком для пересмотра подходов к разрешению конфликтов: "Человечество должно проснуться и найти другой способ решения проблем, чем насилие и разрушение".

Понтифик также поделился мнением о возможной роли международных структур в мирном урегулировании. Он признал, что Ватикан смог инициировать "по крайней мере диалог" с некоторыми влиятельными лидерами, возможно, имеющими ресурсы для посредничества. Папа назвал Организацию Объединенных Наций потенциальной площадкой для таких усилий, однако признал ее нынешнюю слабость.

