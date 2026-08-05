"Отныне россиян ждут только плохие новости": эксперт объяснил, почему Путин будет отчаянно умолять о мире

Россия может столкнуться с серьезными внутренними потрясениями, если Украина сможет системно поражать логистическую, топливную и энергетическую инфраструктуру вокруг Москвы. Такие удары способны не только усложнить жизнь россиян, но и усилить давление на власть Владимира Путина. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, говорить о неминуемом падении российского режима рано, однако такой сценарий полностью исключать не стоит.

Фото: из открытых источников

"Пока об этом говорить рано, но процессы, связанные с разрушением гражданской, топливной и товарной логистики вокруг российской столицы, могут привести к серьезным социальным потрясениям, которые и сметут власть Путина. Этот вариант я бы полностью не исключал", – заявил Селезнев.

Эксперт напомнил и о словах президента Владимира Зеленского, ранее заявившего, что война может завершиться тогда, когда "Москва станет островом". По мнению Селезнева, именно изоляция российской столицы из-за нарушения транспортного и энергетического сообщения способна существенно изменить ситуацию.

В то же время он убежден, что у России физически нет достаточно ресурсов, чтобы прикрыть все стратегические объекты современными системами противовоздушной обороны.

"Противник может создать мощную многоуровневую ПВО вокруг отдельных военных предприятий. Но способен ли он защитить все нефтеперерабатывающие фабрики, логистические хабы, транспортные артерии и остальные принципиальные объекты? Вопрос остается открытым", – отметил военный эксперт.

Селезнев также обратил внимание на развитие украинских дальнобойных вооружений. По его словам, отечественные разработчики работают над системами, способными поражать цели на гораздо большем расстоянии, чем сегодня.

"Наши конструкторы все чаще говорят, что в ближайшее время мы получим оружие, которое сможет преодолевать не две-три тысячи, а более пяти-семи, а возможно, и до десяти тысяч километров. Поэтому у меня для россиян плохие новости", – сказал он.

По мнению эксперта, если Украина и дальше будет последовательно поражать критически важную инфраструктуру России, то уже в ближайшую зиму страна-агрессор может столкнуться с перебоями в энергоснабжении, проблемами со связью и логистикой.

"Если Москва не будет готова к продвижению мирного процесса, у россиян будет тяжелая зима", — подытожил Владислав Селезнев.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что резонансные сообщения о якобы отказе Украины от курса на вступление в НАТО не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, высказывания посла Украины в Великобритании Валерия Залужного были неправильно интерпретированы, поскольку их распространили без полного контекста.