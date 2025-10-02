logo

Остановка наступления Путина не поможет: на Западе предупредили об очень сложной зиме в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Остановка наступления Путина не поможет: на Западе предупредили об очень сложной зиме в Украине

Российские войска продвинулись, но без стратегического значения.

2 октября 2025, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина пока далека от возвращения оккупированных территорий — "маятник боевых действий не склоняется в ее пользу". В то же время, летнее наступление России исчерпало свой потенциал. Об этом пишет военный обозреватель Sky News Майкл Кларк.

Остановка наступления Путина не поможет: на Западе предупредили об очень сложной зиме в Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, продолжавшаяся в течение лета масштабная атака РФ фактически завершилась без решающего прорыва. Хотя оккупанты демонстрируют определенное продвижение, оно не имеет стратегического веса.

Кларк отмечает, что на севере Украины ситуация для россиян остается без изменений. В то же время они оказывают давление на район Купянска, что потенциально может стать отправной точкой для новой атаки на Харьков, который ВСУ уволили в 2022 году.

На сегодняшний день главные усилия армии РФ сосредоточены на южном направлении — вблизи Покровска, Временного Яра, а также в зоне так называемого "фортификационного пояса" в Донецкой области, включающего Краматорск и Славянск.

Несмотря на приближение к этим городам, захватчикам пока не удается прорвать оборону — сложная местность, а украинские укрепления остаются мощными.

Аналитик прогнозирует, что Украину ждет еще одна тяжелая зима с интенсивными обстрелами. Однако, по его мнению, стабильная поставка оружия и финансовая поддержка со стороны партнеров могут помочь Киеву удержаться еще одну зиму — к возможным изменениям в ситуации на фронте.

Что касается России, то Кларк считает, что реальных стратегических сдвигов в боевых действиях не предполагается.

Портал "Комментарии" писал , что у Украины есть вооружение, которое теоретически может повлечь за собой отключение электроснабжения в российской столице — при этом никаких прямых ударов по Москве не требуется, заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.



Источник: https://news.sky.com/story/professor-michael-clarke-returns-for-ukraine-war-qanda-submit-your-question-now-13442034?postid=10275267#liveblog-body
