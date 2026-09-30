Остался только один способ заставить Путина считаться с Украиной: военный озвучил резкий ультиматум



















Россия перешла к новой интенсивной фазе воздушной кампании против Украины. Под прицелом находятся крупные города, энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура. В то же время Кремль пытается нарастить численность своих войск для продолжения наступательных действий. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

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По его словам, российские атаки носят комплексный характер. Москва стремится не только наносить военные потери, но и создавать для населения крупных городов проблемы с базовыми условиями жизни. Отдельное направление – подготовка ударов по энергетическим объектам накануне отопительного сезона.

Россия проводит максимально террористические атаки. Они направлены на то, чтобы лишать жителей больших городов нормальных привычных условий к существованию. Это удары по складам, логистике, транспортному обеспечению, железнодорожной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и тепловой генерации", — объяснил Мусиенко.

Эксперт также обратил внимание на активное использование Россией реактивных беспилотников. По его словам, значительная часть таких аппаратов направляется именно в Киев и область. В ответ Украина должна наращивать собственные дальнобойные средства, способные создавать погрузку на российскую ПВО.

"Сколько бы у нас систем противовоздушной обороны ни было, мы все равно будем пропускать, потому что постоянные запуски и атаки не позволят уничтожать все на 100%. Поэтому, перенося боевые действия на территорию России и перенасыщая ее воздушное пространство, мы сможем существенно изменить ситуацию", – отметил военный эксперт.

Параллельно Москва увеличивает численность своих вооруженных сил. Мусиенко связывает это с большими потерями русской армии и необходимостью поддерживать наступательные возможности.

По его словам, Россия продолжает кампанию по привлечению новых военнослужащих, используя финансовые стимулы и административное давление. В то же время, эксперт считает, что даже увеличение численности армии не гарантирует Кремлю быстрого достижения заявленных целей на фронте.

"Россия пытается сейчас ускорять процессы набора в ряды своего войска. Враг несет большие потери, но при этом не достигает поставленных целей на фронте. Поэтому перед ним стоит дополнительная задача – пополнять силы для продолжения активных наступательных действий", – подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что у постоянных российских ударов по Киеву есть несколько целей, однако говорить о неизбежной подготовке нового сухопутного наступления на столицу пока преждевременно.