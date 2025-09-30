Оружия у Украины станет заметно больше: стало известно о важном решении

В рамках инициативы "Список приоритетных требований Украины" (PURL) продолжается согласование закупок американского вооружения. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, к настоящему моменту уже начат процесс финансирования шести различных пакетов вооружения.

Фото: из открытых источников

"Программа PURL является мощным инструментом НАТО, который трансформирует поддержку партнеров в конкретные оборонные возможности для нашего государства. Благодаря этой инициативе мы можем оперативно закупать необходимое военное оборудование, в частности, системы Patriot и другую важную американскую технику, которая уже сейчас спасает жизнь", — заявил Зеленский.

С августа ряд государств уже профинансировали поставки американского оружия:

Нидерланды выделили 578 миллионов долларов на первый пакет;

Дания, Норвегия и Швеция вместе направили 495 миллионов долларов на второй пакет;

Германия объявила о намерении предоставить финансирование третьего пакета в размере 500 миллионов долларов, а Канада поддержала четвертый пакет той же суммой;

Пятый и шестой пакеты проходят этап согласования с США.

Кроме того, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности присоединиться к финансированию пятого пакета.

"Наша стратегическая цель — привлекать миллиард долларов ежемесячно через эту инициативу, чтобы реализовать ее полный потенциал. Мы искренне благодарны каждому союзнику за весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины. Вместе мы приближаем победу и справедливый мир", — подчеркнул президент.

