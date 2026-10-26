Жители временно оккупированных регионов Украины все чаще становятся инструментом покрытия кадрового голода в рядах российских вооруженных сил. Защитники Украины отмечают, что кремлевская пропагандистская машина продолжает эффективно внушать местному населению мифы об "освобождении" и дискредитировать украинские органы власти, в результате чего некоторые граждане до сих пор питают иллюзии, будто боевые действия их не коснутся.

Пленные РФ на Лиманском направлении. Фото: Третий АК

"Когда мы берем оккупантов в плен, то печальнее всего во время разговора выяснять, что случаются люди с наших оккупированных территорий", — поделился командир 8-й роты 3-го механизированного батальона 60-й ОМБр Александр с позывным "Рукопашник".

Офицер, чье подразделение выполняло задачи на Лиманском отрезке фронта в рамках масштабной операции "Вивальди", подчеркнул, что задержанные украинцы оказались в окопах врага под влиянием массированной дезинформации. В частности, помимо искривленного освещения оккупации, российские медиа активно фокусируются на демонизации украинских ТЦК.

Со своей стороны, международные институты, включая ООН, неоднократно фиксировали и документировали принудительные призывные кампании и агитацию к подписанию контрактов по минобороны РФ на захваченных территориях.

"К сожалению, нет у людей понимания, что люди с оккупированных территорий россиянам нужны только для того, чтобы пополнить свои ресурсы", — констатировал "Рукопашник".

Военный с сожалением добавил, что, несмотря на регулярные оговорки и разъяснения, информационная работа с жителями в оккупации продвигается трудно. В то же время успешно завершение операции "Вивальди" силами Третьего армейского корпуса и смежных бригад, в ходе которой удалось деоккупировать 277 кв. километров Донбасса полностью перечеркнуло стратегические намерения РФ относительно окружения Славянска и Краматорска.