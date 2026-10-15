Операция "Вивальди" была лишь началом: эксперт ошеломил заявлением о неслыханных проблемах Путина в Украине.



















Силы обороны Украины во время четвертого этапа операции "Вивальди" уволили еще 101 квадратный километр территории. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Зеленая Долина, Липово и Колодец. Военный эксперт Павел Нарожный пояснил , что значение этой операции заключается не только в возвращении украинских земель, но и в возможности усилить удары по российским войскам в тылу.

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По словам эксперта, уволенные территории открывают дополнительные возможности для работы украинских операторов беспилотников. Это позволяет приближать позиции запуска ударных средств и наносить удары по логистике и другим целям противника.

"На этих всех территориях находятся наши дронщики. Для них это очень удобно, чтобы запускать оттуда наши медзабастовки. И это усиливает удары по тылу россиян", — пояснил Нарожный.

В то же время, операция имеет важное значение для сдерживания российского наступления на Славянском направлении. Как отметил эксперт, российские войска пытаются продвигаться не только лобовыми атаками, но и создавать фланговые охваты, чтобы обойти украинскую оборону. По его оценке, действия сил обороны на северном участке помогли сорвать один из таких замыслов.

Нарожный также предположил, что нынешний этап операции может предшествовать следующим действиям украинских военных. В то же время он подчеркнул, что пока нельзя определить, какой будет дальнейшая операция и когда она начнется.

"Поэтому я думаю, что "Вивальди", этот четвертый этап, будет какой-то прелюдией к другой операции", — отметил военный эксперт.

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