Олешки могут стать прикрытием для адского наступления РФ: озвучен тревожный сценарий



















Гуманитарная операция по спасению жителей оккупированных Олешек может стать для Кремля не только пропагандистским поводом, но и возможностью воспользоваться ситуацией в своих военных интересах. В частности, Россия может использовать паузу для перегруппировки сил и подготовки к возможным действиям в направлении Херсона. Такое мнение высказал журналист-публицист и политический обозреватель Виталий Портников.

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По его оценке, Владимир Путин мог представить гуманитарную миссию как жест собственной заботы о людях, в то же время создав для Дональда Трампа возможность продемонстрировать дипломатический успех. Российская пропаганда, как отметил журналист, уже представляет происходящее в Олешках как спасение российских граждан от украинских действий.

"Путину перед выборами в Конгресс Соединенных Штатов нужно было дать Дональду Трампу что-то, что никак не влияло бы на позиции российских вооруженных сил на линии фронта, но помогло бы Трампу продемонстрировать свои миротворческие успехи. И это было сделано в такой, я бы сказал, даже благородной форме: мы помогаем жителям заявил Портников.

В то же время, журналист предостерег от преувеличения значения этой операции для перспектив мира. Он подчеркнул, что спасение людей в Олешках не отменяет российских ударов по другим украинским городам и не изменяет характер войны. Отдельная опасность, по его мнению, представляет возможность использования гуманитарной паузы для военных целей.

"Это никак не влияет на ситуацию на линии фронта. Второй момент — у нас уже есть информация, что россияне передислоцируют силы благодаря этому перемирию, готовясь к возможному штурму Херсона. А третий момент — сама российская пропаганда представляет ситуацию в Олешках как освобождение граждан Российской Федерации от ударов украинцев", — отметил обзор.

Портал "Комментарии" уже писал , что реальный переговорный процесс между Украиной, Россией и США пока не стал ближе, а сама встреча представителей трех стран после 4 ноября остается под вопросом.