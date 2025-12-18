Оккупанты жестко атаковали Кривой Рог: масштабы нанесенных повреждений поражают

В ночь на 18 декабря российские силы снова обстреляли украинские города, в этот раз пострадал частный сектор Кривого Рога. О движении вражеских беспилотников над городом сообщали воздушные силы, отметил руководитель Днепропетровской ОВА.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Вечером 17 декабря в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги – мониторы фиксировали приближение БПЛА. Около 23:37 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании враждебных целей в жилищный сектор. В ППК "Восток" уточнили, что над Днепропетровщиной было сбито 8 российских беспилотников, из которых 5 оказались в воздушном пространстве Кривого Рога.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, а уже в 00:50 пожар был ликвидирован. Для помощи пострадавшим был развернут специальный штаб, а строительные материалы из городского резерва были доставлены ориентировочно в течение часа. Жители, чьи дома были повреждены, могут обратиться в штаб для оформления заявлений на помощь.

В результате атаки занялись хозяйственные постройки, было повреждено 14 жилых домов, здание культуры, административное сооружение, гаражи, линии электропередач и газопровод. В некоторых домах временно отсутствует электроснабжение, однако специалисты уже работают над его восстановлением.

По состоянию на утро 18 декабря Вилкул сообщил о четырех пострадавших: две женщины в возрасте 67 и 71 года и двое мужчин – 58 и 83 года. В настоящее время госпитализирована одна женщина в состоянии средней тяжести.

В то же время глава Совета обороны города заверил, что все городские службы, транспорт, больницы и социальные учреждения работают в обычном режиме. Город продолжает координировать действия по обеспечению безопасности граждан и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

