Оккупанты в очередной раз превзошли себя: страшный удар убил мать и ребенка

В городе Славянск Донецкой области в результате авиаударов российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Фото: из открытых источников

"Два человека погибли и семеро ранены в результате сегодняшних авиаударов по Славянску", — отметил Филашкин.

По его данным, среди погибших – 11-летняя девочка и ее мать, а среди раненых есть семилетний ребенок.

Глава ОВА добавил, что все ответственные службы оперативно реагируют на атаку, ведется оценка масштаба разрушений и уточняется точное количество пострадавших.

"Каждый день для Донбасса приносит новые военные преступления россиян. Удары по мирным городам, по домам, по детям – это террор без всякого оправдания", – подчеркнул Филашкин.

Это уже не первый случай ударов по гражданским объектам в регионе. 8 февраля российские войска обстреляли Краматорск, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения. Враг попал в спальный район города, повреждены семь многоэтажек.

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что прогнозировать начало масштабных боев за Славянск и Краматорск нет смысла. По его мнению, оккупантам необходимо выполнить ряд промежуточных задач, включая захват Лимана, завершение боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию и взятие Константиновки.

Как уже писали "Комментарии", проблемы России в настоящее время касаются не только экономики, но и военной отрасли, считает аналитик и авиаэксперт Константин Криволап. В эфире Radio NV он отметил, что потенциал российской армии значительно ограничен, а ее возможности в сфере вооружений истощаются.