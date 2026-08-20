оккупанты разгромили стратегически важный объект на Киевщине: в Кабмине шокировали деталями

Российские войска во время массированной атаки в ночь на 20 августа нанесли удары по гражданской инфраструктуре Киевской области. В частности, под обстрелы попали продуктовые склады в Борисполе и объекты "Красного Креста". Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, атака на Киев и область длилась около девяти часов, а российские войска применили десятки ракет и реактивных беспилотников.

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Самые серьезные последствия получил Киев. В столице повреждены жилые дома и детская больница. На момент сообщения было известно как минимум о 13 погибших в Киеве и области. Еще около 40 человек получили ранения.

"Ночная атака на Киев и область длилась почти 9 часов: десятки ракет и реактивных дронов. Есть попадания в жилые дома и детскую больницу. По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 13 погибших. Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь", — сообщил глава правительства.

Отдельно Корецкий рассказал о последствиях удара по Борисполю. Российские средства поражения попали в продуктовые склады и объекты Красного Креста. На месте возникли пожары, которые продолжают тушить спасатели. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Кроме Киевской области, российские войска ночью атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской и Черниговской областях. В Киевской области, в частности в Броварском районе, в результате обстрела погиб человек, еще семь человек пострадали. В столице число погибших составило 12 человек, более 30 получили ранения.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает изменять тактику массированных ударов по Украине, комбинируя разные типы ракет и беспилотников. Такой подход, по словам военного эксперта Ивана Тимочка, имеет целью усложнить работу украинской противовоздушной обороны и перегрузить ее во время атаки.