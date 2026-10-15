Оккупанты пытаются взять этот город в кольцо к зиме: что известно

Российские оккупационные войска существенно активизировали наступательные действия в Добропольском направлении. Пытаясь воспользоваться нынешними погодными условиями, захватчики стремятся подойти к городу с нескольких сторон, однако получают мощный отпор от украинских защитников. Как сообщил начальник отделения коммуникации 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов, только за последние сутки бойцы бригады во взаимодействии с подразделениями 9-го армейского корпуса ликвидировали около двух штурмовых взводов врага и сожгли девять единиц мототехники.

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Российское командование имеет четкую задачу подобраться к населенному пункту в кратчайшие сроки.

"Захватчики не оставляют попыток закрепиться на подступах к Доброполью еще до наступления зимних холодов. Противник пытается обойти город с разных флангов, – рассказывает военный, – задействуя для этого большое количество пехоты и активно поддерживая свои действия с воздуха".

Несмотря на такое давление и попытки россиян зайти в тыл украинских подразделений, ситуация остается контролируемой, а вражеские атаки оборачиваются для них колоссальными потерями.

"Любые попытки окупантов просочиться сквозь наши оборонные рубежи завершаются полным провалом. В то же время, нашим бойцам приходится выполнять задачи в очень непростую погоду, — подчеркивает Артем Прибыльнов, — и под постоянным наблюдением вражеских беспилотников".

Несмотря на эти вызовы, украинские военные продолжают эффективно обнаруживать враждебные цели, вести разведку и корректировать удары собственных дронов-камикадзе, сдерживая продвижение врага вглубь Донетчины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генерал Билецкий объявил о деоккупации еще 101 квадратного километра Донецкой области.