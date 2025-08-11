оккупанты прибегли к беспрецедентным действиям: стало известно о новой опасности на фронте

На отдельных участках фронта наблюдается чрезвычайная концентрация российских войск, сопровождающаяся изменением тактики ведения боя , сообщил Андрей Отченаш — командир экипажа беспилотника "Кара Небесная" бригады "Рубеж".

Фото: из открытых источников

По словам военного, текущая ситуация в зоне боевых действий существенно отличается от всего, что он видел с самого начала полномасштабного вторжения.

"Количество военнослужащих РФ невероятно велико. За все мое участие в войне с 2022 года я никогда не видел такого большого количества россиян. И это при том, что наша бригада стояла на самых сложных направлениях — от Бахмута до освобождения территорий на Харьковщине, заканчивая операциями в Северском районе," заканчивая операциями в Северском районе. отметил он.

Отченаш также отметил, что российские войска все чаще избегают прямых атак на населенные пункты. Они применяют новую тактику — продвижение с флангов или в обход укрепленных территорий.

"Основная задача противника — не приехать в населенные пункты и не занять их. Они продвигаются дальше, обходя населенные пункты", — пояснил командир.

По его словам, противник изменил подход и больше не фокусируется на удержании позиций в фортифицированных районах.

"Они пытаются обходить населенные пункты, не закрепляясь в туннелях. Ищут сложные места и продвигаются на север, север, север", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о еще одной смене тактики РФ: дроны-камикадзе со стороны врага начали нести кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3. Власть и полиция призывают гражданское население быть особенно осторожными.

Как уже писали "Комментарии", по данным издания Bloomberg, глава Кремля и военный преступник Владимир Путин якобы не исключает возможности возвращения к переговорам — при условии, что на повестке дня будет стоять вопрос обмена территориями. Впрочем, детали такого сценария остаются непонятными: неясно, о каких именно регионах идет речь, кто инициирует диалог и на каких условиях может быть достигнута договоренность.