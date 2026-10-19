Российские войска атаковали беспилотником центральный парк в поселке Новая Водолага Харьковской области. В результате удара погибли три человека, среди них — младенец, находившийся в детской коляске. Еще по меньшей мере 14 человек получили ранения, в том числе семеро детей.

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О последствиях российской атаки 19 октября сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Иван Выговский. По его словам, удар пришелся на место, где в тот момент находились многие люди, в том числе семьи с детьми.

"Оккупанты беспилотником ударили по центральному парку Новой Водологи — в момент, когда там было много людей, в том числе семей с детьми", — отметил глава МВД.

Он уточнил, что в результате атаки погибли две женщины и младенец. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди пострадавших семеро детей.

В то же время директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил "Общественному", что обломочные ранения получили девять взрослых и шестеро детей. Информация о пострадавших уточняется.

После удара на место происшествия прибыли экстренные службы. По словам Ивана Выговского, специалисты оказывают пострадавшим медицинскую помощь и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Глава МВД назвал атаку очередным российским ударом по гражданскому населению и подчеркнул, что обстрел парка, где находились семьи с детьми, не имел никакого военного смысла.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время полномасштабной войны главным критерием оценки любых решений должна быть способность сохранить Украину как государство и украинский народ. Поэтому даже непопулярные шаги, если они необходимы для достижения этой цели, следует принимать без затягиваний.