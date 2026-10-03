Оккупанты испытали новый роботизированный танк: что о нем известно

Россия продемонстрировала новый роботизированный штурмовой танк "Штурм" во время военных учений "Центр-2026". Боевая машина была замечена на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. О ее появлении сообщает российское предприятие "УралВагонЗавод".

Танк Штурм. Фото: из открытых источников

Разработка "Штурма" ведется уже несколько лет. Впервые о создании тяжелого штурмового комплекса для боев в городской местности на предприятии рассказывали еще в 2018 году. В 2025-м в открытом доступе появилось видео машины, однако его качество не позволяло подробно рассмотреть конструкцию.

Основой нового комплекса стали советские и российские танки семейства Т-72/Т-90. "Штурм" получил 125-мм орудие с укороченным стволом, которое разработчики связывают с особенностями боев на небольших дистанциях. Конструкция также предусматривает бульдозерный отвал – его предполагается использовать для расчистки завалов и продвижения в разрушенной городской застройке.

Еще одной особенностью машины стала круговая защита от противотанковых гранатометов. Вместе с роботизированным танком на учениях продемонстрировали беспилотный вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ).

По замыслу российских разработчиков, "Штурм" должен действовать в первых эшелонах наступления в городе. Предполагается, что машина сможет обнаруживать огневые позиции в городской застройке и поражать выявленные цели.

Управление танком предусмотрено в двух вариантах. В машине могут находиться члены экипажа, однако предусмотрена и дистанционная работа. Для применения "Штурма" в полностью беспилотном режиме требуется отдельная пилотируемая машина, которая обеспечивает управление роботизированной боевой платформой.

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