«Оккупанты думали, что это подкрепление»: как штурмовики разгромили врага хитростью

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Недилько Ксения
Воины Третьей отдельной штурмовой бригады провели уникальную диверсионную операцию в рамках Вивальди на Лиманском направлении. Благодаря хитрому маневру, разработанному командиром Андреем Билецким, украинским защитникам удалось ликвидировать важные объекты противника в районах населенных пунктов Новое и Екатериновка.
Скриншот из видео
Для реализации этого замысла штурмовики использовали нестандартный подход, превратив два старых советских БТРа в наземные роботизированные комплексы (НРК). Обе машины доверху начинили взрывчатым веществом и направили дистанционно непосредственно в тыл российских захватчиков.
Оккупанты до последнего не подозревали, какая опасность на них движется. Пока личный состав врага находился в полной уверенности, что к ним на позиции подъехало подкрепление, беспилотная техника вплотную приблизилась к прочным оборонительным укреплениям россиян.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус деоккупировал более 50 квадратных километров земли в Донецкой области.