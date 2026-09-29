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«Оккупанты думали, что это подкрепление»: как штурмовики разгромили врага хитростью

«Троянские кони» на Лиманщине: бойцы 3-й ОШБр превратили советскую бронетехнику в мощную взрывчатку

29 сентября 2026, 11:32
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Недилько Ксения

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады провели уникальную диверсионную операцию в рамках Вивальди на Лиманском направлении. Благодаря хитрому маневру, разработанному командиром Андреем Билецким, украинским защитникам удалось ликвидировать важные объекты противника в районах населенных пунктов Новое и Екатериновка.

«Оккупанты думали, что это подкрепление»: как штурмовики разгромили врага хитростью

Скриншот из видео

Для реализации этого замысла штурмовики использовали нестандартный подход, превратив два старых советских БТРа в наземные роботизированные комплексы (НРК). Обе машины доверху начинили взрывчатым веществом и направили дистанционно непосредственно в тыл российских захватчиков.

Оккупанты до последнего не подозревали, какая опасность на них движется. Пока личный состав врага находился в полной уверенности, что к ним на позиции подъехало подкрепление, беспилотная техника вплотную приблизилась к прочным оборонительным укреплениям россиян.

"Сила подрыва этих машин была практически эквивалентна взрыву авиабомбы КАБ, — рассказывают детали операции в пресс-службе бригады, отмечая колоссальные разрушения: — Благодаря этому точечному удару "Тройка" полностью разгромила вражеский узел связи и управления".

Военные эксперты и сами бойцы уже назвали это успешное наступление подлинным проявлением современного военного искусства. Дистанционные "троянские БТРы" позволили выполнить сверхсложную боевую задачу без риска для жизни украинских экипажей, нанеся при этом максимальный ущерб командной структуре оккупационных войск на этом участке фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Третий армейский корпус деоккупировал более 50 квадратных километров земли в Донецкой области.



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