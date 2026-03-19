Оккупантов ждет невиданный ад: озвучено громкое заявление о новом достижении Сил обороны Украины

Удары по предприятиям, занимающимся производством и обслуживанием российских военно-транспортных самолетов, в частности Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А и Л-410, имеют не меньшее значение, чем непосредственное уничтожение самих воздушных судов. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Radio NV.

По его словам, потеря подобных объектов оказывает существенное влияние на всю систему авиационной логистики России. Речь идет не только о военной составляющей, но и об общей способности страны поддерживать транспортные сообщения. Тимочко подчеркнул, что такие объекты тщательно охраняются: российская сторона активно применяет средства противовоздушной обороны и разведку для выявления потенциальных угроз. Именно поэтому планирование ударов по ним требует максимальной секретности.

Эксперт также обратил внимание на масштабность подобных предприятий. Большие производственные корпуса и авиационные ангары сложно быстро восстановить или заменить новыми. Кроме того, для их функционирования необходимо значительное количество высококвалифицированных специалистов, подготовка которых требует времени и ресурсов.

Ситуацию усложняют международные санкции, ограничивающие доступ России к современному авиационному оборудованию. Такие компоненты узкоспециализированы и не могут быть легко приобретены нелегально, ведь производители рискуют попасть под санкционные ограничения.

Тимочко подчеркнул, что удары по таким объектам имеют более широкий эффект, чем кажется на первый взгляд. Они влияют не только на оборонный сектор, но и на экономику и рынок труда. Часть специалистов может остаться без работы, что создает дополнительные вызовы для страны. В результате они могут либо изменять сферу деятельности, либо искать возможности за границей, что приводит к оттоку кадров.

