Оккупантам готовят страшную ловушку в Донецкой области: озвучено громкое заявление о новом наступлении ВСУ



















Силы обороны Украины продлевают операцию на севере Донецкой области. По сообщениям Третьего армейского корпуса, украинским военным удалось уволить еще три населенных пункта — Редкодуб, Екатериновку и вернуть под контроль Карповку и Новомихайловку. Отдельное значение в этом направлении имеют господствующие высоты, контроль над которыми позволяет лучше удерживать территорию и готовиться к возможному усилению русского наступления. Военный эксперт Роман Свитан отметил , что речь идет не только о продвижении вперед, но и о создании более выгодной системы обороны.

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По его словам, украинским силам важно закрепиться на высотах и на правых берегах рек, поскольку это дает дополнительные возможности для наблюдения и ведения боевых действий.

"Там, скорей всего, стоит задача с выходом полностью на правый берег. А там действительно высота. И на Черном Жеребце, и такая же картина на реке Красной. Правый берег выше левого. Это позволяет на несколько километров дальше видеть, работать радиогоризонту, если это нужно", — объяснил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что преимущество высот особенно важно накануне осеннего периода. Ухудшение погоды – туманы, дожди, низкая облачность и оледенение – может осложнить работу беспилотников, играющих значительную роль в современных боевых действиях. Поэтому ВСУ необходимо заранее занять выгодные рубежи и подготовить оборонительные позиции.

"Основная задача – создать серьезные системы обороны в этом направлении для того, чтобы встретить российское осеннее обострение. Перед осенним непогодой — туманами, дождями, низкой облачностью, которые не позволят нашим дронам обеспечивать необходимую безопасность, нужно занять высоты и определенные рубежи", — заявил военный эксперт.

В то же время Свитан обратил внимание на важный момент: успех Третьего армейского корпуса не следует рассматривать как результат действий только одного подразделения. По его словам, для усиления этого направления украинскому командованию приходится перераспределять ресурсы из других участков фронта.

Эксперт считает, что стратегическое значение операции заключается в недопущении обхода украинских позиций и возможном продвижении российских войск в направлении Славянска, Святогорска и Изюма.

"Такой успех — это, конечно, успех всей нашей украинской профессиональной армии, перераспределяющей усилия, силы и средства на основные стратегические направления. Для выполнения главной задачи – не дать возможности россиянам окружить или полуокружить наши силы и выйти на север Славянска – сейчас приходится перераспределять ресурсы", – подытожил Роман Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша готовится к сложному периоду на фоне усиления российских атак по Украине.