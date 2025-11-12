Оккупация Покровская опасна не только для обороны Украины: на Западе выдали тревожное заявление

Недавно появилось видео, на котором российские войска, укрываясь в тумане, якобы въезжают в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Эти кадры усиливают опасения по поводу того, что стратегически важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины оказался на грани падения, сообщает The Telegraph.

Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что город находится под осадой уже больше года, принимая основной удар российской агрессии на востоке страны. Около трети боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас сосредоточена именно в Покровске.

Бои продолжаются дом за домом среди разрушенных советских многоэтажек, где осталось всего несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч. Военные сообщали об около 300 русских солдатах в городе, а Москва активизирует попытки прорыва обороны, используя плотный туман.

"Цель осталась неизменной: достичь северных окраин Покровска и попытаться окружить агломерацию", — заявили в 7-м корпусе Десантно-Штурмовых войск Украины.

По оценкам СМИ, падение Покровска станет самым большим успехом России в Украине за более чем два года. Это откроет путь на север и запад, угрожая ключевым городам украинской обороны в Донбассе. Кроме того, падение города подорвет моральный дух украинцев и усилит пропагандистскую риторику Кремля по поводу эффективности своего наступления и якобы бесполезности западной помощи Киеву.

