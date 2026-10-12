«Охватывают с нескольких сторон»: главарь террористов Пушилин рассказал о планах РФ по Краматорску и Славянску

Российские оккупационные войска пытаются реализовать масштабный план по окружению ключевого оборонного узла украинской армии в Донецкой области. Захватчики концентрируют силы для обхода с флангов Славянско-Краматорской конгломерации, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в глубь региона. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Вести" заявил глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

По словам ставленника Кремля, маневр является ключевым элементом текущей военной кампании на востоке Украины.

"Бойцы РФ охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с нескольких сторон, — утверждает коллаборант, отмечая значимость этих действий для оккупационного контингента, — что играет важную роль в наступательных действиях в этом направлении".

В то же время, Пушилин вынужден был признать, что реализация планов врага сталкивается с жестким и активным сопротивлением со стороны украинских защитников на смежных отрезках фронта. Особенно напряженная ситуация для российских подразделений складывается на Лиманском направлении, где Силы обороны Украины не позволяют захватчикам закрепиться и перехватывают инициативу.

"Противник пытается контратаковать ВС РФ в Красном Лимане и его окрестностях, — посетовал главарь боевиков, очертив главную проблему для российской логистики и пехоты, — с применением большого количества беспилотников".

Массированное использование украинскими воинами ударных и разведывательных дронов существенно усложняет перегруппировку российских войск и сковывает их резервы, мешая Кремлю полностью сосредоточиться на штурмах в направлении Краматорска.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском участке фронта российские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы. Однако в украинской 63-й отдельной механизированной бригаде ожидают кардинальное изменение ситуации уже с началом второго месяца осени, когда первые заморозки принесут густую непогоду.