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«Охватывают с нескольких сторон»: главарь террористов Пушилин рассказал о планах РФ по Краматорску и Славянску

Оккупанты пытаются обойти Славянско-Краматорскую агломерацию: Пушилин заявил о сложных боях и контратаках ВСУ

12 октября 2026, 10:26
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска пытаются реализовать масштабный план по окружению ключевого оборонного узла украинской армии в Донецкой области. Захватчики концентрируют силы для обхода с флангов Славянско-Краматорской конгломерации, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в глубь региона. Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Вести" заявил глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин.

«Охватывают с нескольких сторон»: главарь террористов Пушилин рассказал о планах РФ по Краматорску и Славянску

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

По словам ставленника Кремля, маневр является ключевым элементом текущей военной кампании на востоке Украины.

"Бойцы РФ охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с нескольких сторон, — утверждает коллаборант, отмечая значимость этих действий для оккупационного контингента, — что играет важную роль в наступательных действиях в этом направлении".

В то же время, Пушилин вынужден был признать, что реализация планов врага сталкивается с жестким и активным сопротивлением со стороны украинских защитников на смежных отрезках фронта. Особенно напряженная ситуация для российских подразделений складывается на Лиманском направлении, где Силы обороны Украины не позволяют захватчикам закрепиться и перехватывают инициативу.

"Противник пытается контратаковать ВС РФ в Красном Лимане и его окрестностях, — посетовал главарь боевиков, очертив главную проблему для российской логистики и пехоты, — с применением большого количества беспилотников".

Массированное использование украинскими воинами ударных и разведывательных дронов существенно усложняет перегруппировку российских войск и сковывает их резервы, мешая Кремлю полностью сосредоточиться на штурмах в направлении Краматорска.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Лиманском участке фронта российские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы. Однако в украинской 63-й отдельной механизированной бригаде ожидают кардинальное изменение ситуации уже с началом второго месяца осени, когда первые заморозки принесут густую непогоду.



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