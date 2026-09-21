Охота на «Герберы» и «Герани»: украинские инженеры создали высокоскоростной перехватчик из ИИ

Отечественный оборонно-промышленный комплекс усилил линейку технологического вооружения для противовоздушной обороны ближнего действия, создав эффективную альтернативу дорогостоящим зенитным ракетам. Модифицированная модель зенитного беспилотника спроектирована на базе своего предшественника "Звездолет v4", уже получившего официальный номенклатурный номер НАТО и продемонстрировавшего успешные результаты на поле боя.

«Звездолет v5», вид сверху. Фото: ООО «Влучник»

Руководство компании-разработчика заявило о полной технической готовности изделия к серийному производству и эксплуатации на фронте.

""Звездолет v5" прошел полный цикл испытаний и готов к поставке в войска, — официально сообщил "Милитарному" директор ООО "Влучник" Степан Радибог, подтверждая высокие тактико-технические результаты внутренних тестов. Очерчивая доступные механизмы закупки новых комплексов для нужд Сил обороны, руководитель компании добавил: — Мы полностью открыты к прямым контрактам с воинскими частями уже сегодня, а после прохождения официальной кодификации сделаем изделие доступным и через еБаллы".

Технические параметры беспилотника позволяют ему эффективно нивелировать угрозы от российских разведывательных аппаратов, а также новейшие модификации БПЛА "Гербера" и "Герань" разных поколений. Максимальный радиус действия на одном аккумуляторе составляет 47 км, а при средней скорости в 200 км/ч дрон может находиться в воздухе около 17 минут.

Главным преимуществом системы является ее полная автоматизация и устойчивость к радиоэлектронной борьбе благодаря разумным цифровым алгоритмам.

"Комплекс оснащен инновационной системой автоматического обнаружения и подсветки цели с применением алгоритмов ИИ, – рассказывают инженеры конструкторского бюро о внутреннем наполнении "Звездолета". Конструкторы отмечают высокую автономность аппарата в финальной фазе атаки: — Разработчиками предусмотрено автоматическое доведение перехватчика до цели на финальном участке полета по технологии last mile. Отдельной важной опцией является интеграция с системой SkyMap, которая обеспечивает автоматический выход в район нахождения объекта и построение оптимальной траектории перехвата с учетом затрат энергии".

Базовая комплектация беспилотника имеет серьезную радиоэлектронную оснастку, включающую мощный видеопередатчик на 2,5 Вт, гибкую систему управления ELRS с выбором рабочих частот, поворотную камеру и плату инициации боеприпаса с двойным контуром защиты. Кроме того, производитель ввел жесткий внутренний аудит качества: каждая единица перед передачей на фронт проходит обязательный контрольный полет, видеозапись которого хранится в базе данных для отслеживания надежности использованных деталей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об успешном испытании беспилотников-перехватчиков реактивных "шахедов".