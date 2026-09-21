Охота на «Герберы» и «Герани»: украинские инженеры создали высокоскоростной перехватчик из ИИ

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Недилько Ксения
Отечественный оборонно-промышленный комплекс усилил линейку технологического вооружения для противовоздушной обороны ближнего действия, создав эффективную альтернативу дорогостоящим зенитным ракетам. Модифицированная модель зенитного беспилотника спроектирована на базе своего предшественника "Звездолет v4", уже получившего официальный номенклатурный номер НАТО и продемонстрировавшего успешные результаты на поле боя.
«Звездолет v5», вид сверху. Фото: ООО «Влучник»
Руководство компании-разработчика заявило о полной технической готовности изделия к серийному производству и эксплуатации на фронте.
Технические параметры беспилотника позволяют ему эффективно нивелировать угрозы от российских разведывательных аппаратов, а также новейшие модификации БПЛА "Гербера" и "Герань" разных поколений. Максимальный радиус действия на одном аккумуляторе составляет 47 км, а при средней скорости в 200 км/ч дрон может находиться в воздухе около 17 минут.
Главным преимуществом системы является ее полная автоматизация и устойчивость к радиоэлектронной борьбе благодаря разумным цифровым алгоритмам.
Базовая комплектация беспилотника имеет серьезную радиоэлектронную оснастку, включающую мощный видеопередатчик на 2,5 Вт, гибкую систему управления ELRS с выбором рабочих частот, поворотную камеру и плату инициации боеприпаса с двойным контуром защиты. Кроме того, производитель ввел жесткий внутренний аудит качества: каждая единица перед передачей на фронт проходит обязательный контрольный полет, видеозапись которого хранится в базе данных для отслеживания надежности использованных деталей.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил об успешном испытании беспилотников-перехватчиков реактивных "шахедов".