Заявления Дональда Трампа о желании немедленно остановить войну в Украине разбиваются о непреклонной позиции украинского руководства, которое отказывается от юридического признания оккупированных территорий или капитуляционных условий Кремля. Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что суверенитет и безопасность страны не могут быть предметом торговли. Однако Трамп привык действовать как бизнесмен, для которого принципиальное "нет" является лишь началом торгов или основанием радикального смещения акцентов. Готов ли Вашингтон переступить из-за интересов Киева, если Зеленский категорически откажется от предложенного компромисса? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии ChatGPT чат , Вашингтон, вероятно, попытается усилить политическое и дипломатическое влияние на Киев, призывая его к большей гибкости ради прекращения боевых действий. В то же время, Трамп может требовать уступок и от Москвы, если именно позиция Кремля будет блокировать переговоры. Для Украины важно, чтобы ее отказ от неприемлемых условий не был использован Россией как аргумент для сокращения американской поддержки. В то же время чрезмерное давление со стороны США способно усложнить отношения между Вашингтоном и Киевом.

Другим возможным шагом может стать пересмотр американской военной помощи или введение дополнительных условий для ее получения. Однако даже такое давление не гарантирует, что Зеленский согласится на невыгодный для Украины вариант. Многое будет зависеть и от позиции Путина: если Кремль потребует не компромисса, а фактической капитуляции Украины, пространства для договоренностей будет значительно меньше.

Чат-бот Grok отмечает, что у Трампа есть несколько инструментов, посредством которых он может влиять на позицию Киева. Самым весомым из них остается американская военная и финансовая поддержка. Вашингтон теоретически может пересмотреть объемы поставок ПВО, боеприпасов и дальнобойного вооружения или поставить дальнейшую помощь в зависимости от определенных политических решений.

В то же время, Трамп может использовать и экономические инструменты, в частности пересмотр санкционной политики и отношений с Россией. Однако даже максимальное давление Вашингтона не означает автоматического согласия Киева на какие-либо условия. Украинские власти вынуждены учитывать позицию общества, армии и вопросы безопасности после завершения боевых действий. Поэтому возможны тактические договоренности, например, обмены или прекращения отдельных ударов, но значительные территориальные уступки или отказ от гарантий безопасности остаются значительно более сложным вопросом.

Чат-бот Copilot настаивает, что если Киев откажется от предложенных компромиссов, Дональд Трамп, скорее всего, сначала попытается усилить политическое и дипломатическое давление. США остаются одним из главных партнеров Украины, поэтому позиция Вашингтона оказывает значительное влияние на дальнейшее ход международных дискуссий. Белый дом может активизировать переговоры с привлечением европейских союзников, пытаясь сформировать общий подход Запада и убедить Киев, что поиск компромисса может быть менее рискованным, чем длительное продолжение войны. В то же время Вашингтон может пересмотреть условия отдельных направлений поддержки, увязав их с дипломатическими шагами.

Однако возможности американского давления не безграничны. Украина может настаивать на собственных интересах безопасности и отказываться от решений, которые считает неприемлемыми. Чрезмерное давление со стороны США способно вызвать сопротивление как в Киеве, так и среди отдельных европейских партнеров. В то же время, если Украина будет оставаться непоколебимой, а Москва не будет демонстрировать готовность к компромиссам, Трамп может изменить тактику и сосредоточить основное дипломатическое влияние на Кремле.

В общем, все три модели ИИ убеждены, что категорический отказ Зеленского от уступок поставит Трампа перед сложным выбором между дипломатической местью и страхом выглядеть слабым перед геополитическими оппонентами. Сокращение американской поддержки станет тяжелым испытанием для Украины, однако оно не заставит Киев подписать капитуляцию. В случае давления со стороны США единственным выходом для Украины останется максимальная консолидация с европейскими партнерами, развитие собственного ОПК и доказательство Вашингтона, что мир без справедливых гарантий является лишь отсрочкой еще большей войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что дискуссии о том, на какие уступки Украине следует пойти ради завершения войны, не имеют смысла, если Россия не готова к реальным договоренностям. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников.