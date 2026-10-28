Заявления избранного президента США Дональда Трампа о существенных сдвигах в вопросе прекращения войны в Украине исключительно декларативны. Такую оценку новым дипломатическим инициативам Вашингтона дал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, проанализировав реальное положение дел на фронте и в кулуарах большой политики.

Трамп, Зеленский и Путин

Чиновник отметил, что под громкими заявлениями американская администрация пытается подать обычный анонс будущих прямых контактов между лидерами воюющих государств.

"Под прогрессом Трамп понимает анонс встречи Зеленского и путина "в скором времени", — подчеркнул руководитель ЦПД, указывая на слабость американской позиции. — Не прекращение огня, на котором он настаивал в 2025 году, и от которого отказался как от условия по давлению на РФ сейчас, потому что не способен давить. Даже не анонсированное энергетическое перемирие и которое через 5 минут нарушила россия".

По словам Коваленко, сама вероятность проведения такой встречи остается под большим вопросом, поскольку глава Кремля выдвигает заранее неприемлемые условия по Донбассу. А реальным, а не мнимым шагом вперед могло бы стать включение в переговорный трек сильных геополитических игроков. Появление консолидированного представителя от объединенной Европы и полноценное вовлечение Китая в этот процесс вот что действительно способно сформировать плацдарм для настоящей дипломатии.

В то же время, непосредственно на линии боевого столкновения никаких признаков деэскалации нет. Военные не фиксируют изменения, а боевые действия продолжаются с предварительной интенсивностью. Российский диктатор, осознавая невозможность одержать чистую военную победу на Донбассе, сместил акценты на устрашение мирного населения в тылу. Из-за масштабного террора Москва стремится заставить украинское общество оказывать давление на руководство страны ради капитуляции и отказа от территорий в обмен на призрачные обещания мира.

"И такие действия России продолжатся, — предупредил Андрей Коваленко относительно ближайших планов врага на осенне-зимний период. — Они хотят войти в зиму ударами по энергетике, инфраструктуре, бить по Киеву постоянно. У них не получится достичь желаемых результатов. Но похоже, что только после того, как они это увидят, возможно хоть что-нибудь".

В этом контексте руководитель ЦПД выразил большие сомнения в дальнейшей роли американского лидера в процессе урегулирования. По всей вероятности, Трамп вскоре может полностью сосредоточиться на внутриполитической повестке дня в США, окончательно покинув свои миротворческие намерения. Именно поэтому для Украины критически важно, чтобы европейские страны смогли выдвинуть единого спикера для ведения скоординированного диалога с Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко публично отреагировал на введение беспрецедентного режима тишины на южном фронте, назвав это подтверждением действенности пошаговой дипломатии. Политик уверен, что текущие события наглядно демонстрируют возможность достижения компромиссов для сохранения человеческих жизней.