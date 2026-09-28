«Обязательно будет ответ»: Зеленский о российских ударах по Киеву и Днепру

Российские войска совершили очередной комбинированный налет на украинские мегаполисы, целенаправленно выбирая как целые научные институты, логистические узлы частного ритейла и офисные кварталы в разгар рабочего дня. Эпицентрами вражеских попаданий стали густонаселенные районы столицы и Днепра, где мобилизованы все имеющиеся подразделения экстренных служб.

Последствия обстрела Киева. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно проинформировал общество и зарубежное сообщество о ходе ликвидации последствий вражеских прилетов.

"Российский удар против здания украинской Академии наук . Сейчас идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании, — сообщил Глава государства, отметив, что к работам привлечены абсолютно все ведомства. Очерчивая более широкую географию дневного воздушного налета, лидер страны добавил: — Сегодня же в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и заправки, в Днепре – бизнес-центр , в других городах и регионах – тоже гражданские объекты, предприятия, объекты связи. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким".

Верховный Главнокомандующий заверил, что военное командование уже готовит жесткие контрмеры. По словам Президента, каждый такой циничный удар должен стать наглядным аргументом для западных союзников по поводу недопустимости проволочек с военной помощью.

"Обязательно будет ответ на это России, — безальтернативно заявил Владимир Зеленский, подчеркивая необходимость консолидации мирового сообщества против кремлевского режима. Президент резюмировал философию оборонного партнерства: — И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины – это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Спасибо всем, кто помогает Украине!".

На местах разрушений в Киеве и Днепре идет разбор завалов. Следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины документируют очередные факты грубого нарушения законов и обычаев войны с тем, чтобы дополнить материалы будущих международных судебных процессов против агрессора.