Обвинение Трампа все перевернуло: Зеленский ошеломил новым заявлением об окончании войны

Украина должна заблаговременно подготовиться к зимнему периоду, поскольку Россия не подает никаких убедительных сигналов о намерении завершить войну. Об этом президент Владимир Зеленский заявил перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По словам главы государства, одним из главных вопросов встречи с европейскими партнерами станет обеспечение энергетических потребностей Украины. Киев стремится как можно быстрее прекратить боевые действия, однако в то же время он должен усилить готовность к возможным российским атакам в холодное время года. Речь идет не только о защите энергетической инфраструктуры, но и об укреплении противовоздушной обороны и обеспечении необходимого финансирования.

"Конечно, мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Но сейчас мы не видим сигналов с российской стороны о готовности к ее завершению", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что при таких обстоятельствах Украина не может полагаться только на дипломатические заявления и должна готовиться к разным сценариям развития событий. Особое значение будет иметь так называемый зимний пакет помощи, включающий энергетическую поддержку, средства противовоздушной обороны и финансовые ресурсы.

Украинский лидер также отметил важность дальнейшего взаимодействия с союзниками. По его словам, помощь партнеров остается необходимой для того, чтобы страна могла выдержать новые испытания и оградить критически важную инфраструктуру от российских ударов.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне новых обвинений со стороны президента США Дональда Трампа. В интервью телеканалу Newsmax американский лидер утверждал, что украинский президент якобы не заинтересован в достижении договоренностей. Трамп также подверг критике украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Портал "Комментарии" уже писал, что лидеры стран Европейского Союза, по сообщениям западных медиа, планируют призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную риторику в отношении Дональда Трампа. Европейские партнеры опасаются, что дальнейшее обострение спора между Киевом и Вашингтоном может усугубить сотрудничество Украины с Соединенными Штатами.