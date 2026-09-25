"О встрече с Путиным окончательно можно забыть": озвучено неожиданное заявление о финале войны

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина продолжает рассматриваться как один из потенциальных вариантов в рамках дипломатического урегулирования войны. В то же время, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что российский лидер может избегать такого формата переговоров.

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По мнению эксперта, для Кремля встреча Путина с Зеленским будет иметь не только дипломатическое, но и символическое политическое содержание. Она будет фактически означать участие украинской стороны на равных в переговорном процессе.

"Зеленский прекрасно понимает, что прямой встречи с Путиным, скорее всего, не будет. Для российского президента появление за одним столом с Зеленским будет означать признание Украины и ее президента самостоятельными субъектами переговоров, а это для Кремля будет политическая цена", — сказал Загородний.

В то же время эксперт обратил внимание на роль президента США Дональда Трампа. По его мнению, публичные призывы Зеленского способствовать организации переговоров могут являться способом усилить давление на Вашингтон и продемонстрировать, насколько реально США способны влиять на решения Москвы.

"Когда Зеленский обращается к Трампу с призывом организовать встречу с Путиным, это одновременно является и давлением на американского президента. Если Вашингтон не способен обеспечить такой формат, очевидно, что нужно искать другие инструменты влияния на Россию", — отметил политический и экономический эксперт.

При этом Загородний не считает, что само появление Зеленского и Путина за одним столом автоматически привело бы к изменению позиции Кремля. Российская сторона, по его мнению, могла использовать переговоры для повторения уже известных требований.

"Даже если подобная встреча неожиданно состоится, не стоит ожидать, что Путин сразу изменит свою позицию. Он, скорее всего, будет повторять те же требования и аргументы, которые Москва уже озвучивает публично", — подчеркнул Загородний.

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