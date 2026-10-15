logo

BTC/USD

80569

ETH/USD

2347.56

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Нужна честность»: Зеленский не сдержался и жестко разнес США после страшного удара Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

«Нужна честность»: Зеленский не сдержался и жестко разнес США после страшного удара Путина

Зеленский связал эскалацию российских атак с ослаблением санкций и призвал Вашингтон поддерживать Украину, а не создавать преимущества для агрессора

15 октября 2026, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости решительных действий международных партнеров после массированной российской атаки ударными беспилотниками. По его словам, с начала предыдущих суток до 9:00 на следующее утро Россия применила более 850 "шахедов". Глава государства призвал США и других союзников обеспечить стабильную поддержку Украины и четко определить свою позицию по поводу войны.

«Нужна честность»: Зеленский не сдержался и жестко разнес США после страшного удара Путина

Фото: из открытых источников

Зеленский сообщил, что российские дроны атаковали украинские города и общины волнами в течение дня и ночи. Экстренные службы, спасатели и ремонтные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Часть беспилотников удалось сбить, однако зафиксированы и десятки попаданий.

По словам президента, одной из самых больших целей атаки стала Кировоградская область. Также поражения зафиксировали в Киеве и области, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Запорожье, Херсонской, Николаевской и других регионах Украины.  

Последствия атаки оказались трагическими: три человека погибли в Кропивницком и еще трое — на Днепропетровщине. Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Президент Украины связал ужесточение российских атак с ослаблением санкций против России и попытками давления на Киев. По его мнению, Москва использует такие обстоятельства для эскалации войны, поэтому международные партнеры должны реагировать более решительно.

"Нужны сильные решения, чтобы закончить эту войну. Нужна стабильная поддержка для Украины, и, прежде всего, в защите неба", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на позицию Соединенных Штатов. Он призвал американских партнеров поддерживать Украину в ее стремлении защитить жизнь людей и завершить войну, а не вставать на сторону агрессора.

"Нужна честность партнеров по войне", — заявил президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна строить свою стратегию исключительно на ожидании изменений в политике США или результатов американских выборов. Киеву же необходимо усиливать собственные оборонные возможности и развивать производство вооружения. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, комментируя перспективы американской поддержки и возможные изменения в Вашингтоне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21373
Теги:

Новости

Все новости