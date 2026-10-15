«Нужна честность»: Зеленский не сдержался и жестко разнес США после страшного удара Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости решительных действий международных партнеров после массированной российской атаки ударными беспилотниками. По его словам, с начала предыдущих суток до 9:00 на следующее утро Россия применила более 850 "шахедов". Глава государства призвал США и других союзников обеспечить стабильную поддержку Украины и четко определить свою позицию по поводу войны.

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Зеленский сообщил, что российские дроны атаковали украинские города и общины волнами в течение дня и ночи. Экстренные службы, спасатели и ремонтные бригады продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Часть беспилотников удалось сбить, однако зафиксированы и десятки попаданий.

По словам президента, одной из самых больших целей атаки стала Кировоградская область. Также поражения зафиксировали в Киеве и области, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Донецкой, Запорожье, Херсонской, Николаевской и других регионах Украины.

Последствия атаки оказались трагическими: три человека погибли в Кропивницком и еще трое — на Днепропетровщине. Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Президент Украины связал ужесточение российских атак с ослаблением санкций против России и попытками давления на Киев. По его мнению, Москва использует такие обстоятельства для эскалации войны, поэтому международные партнеры должны реагировать более решительно.

"Нужны сильные решения, чтобы закончить эту войну. Нужна стабильная поддержка для Украины, и, прежде всего, в защите неба", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на позицию Соединенных Штатов. Он призвал американских партнеров поддерживать Украину в ее стремлении защитить жизнь людей и завершить войну, а не вставать на сторону агрессора.

"Нужна честность партнеров по войне", — заявил президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна строить свою стратегию исключительно на ожидании изменений в политике США или результатов американских выборов. Киеву же необходимо усиливать собственные оборонные возможности и развивать производство вооружения. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, комментируя перспективы американской поддержки и возможные изменения в Вашингтоне.